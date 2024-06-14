Экономическое бронирование "ФОПов" во время войны: какие будут условия для отсрочки

Украинцы, имеющие статус физического лица-предпринимателя ("ФОП"), смогут получить отсрочку от мобилизации во время полномасштабной агрессии России. Для этого им нужно будет доказать, что открытый ими "ФОП" действительно работает и получает не менее 61,2 тыс. гривен дохода.

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Такую возможность им предоставит зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №11331. Об этом председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития и инициатор концепции экономического бронирования Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") заявил украинским СМИ.

"У нас есть целые индустрии, где ФЛП является важной составляющей бизнес-процессов. Не бронировать их, я считаю, было бы ошибкой. Поэтому в одном только IT мы теряем миллиарды, из-за срывов контрактов и обеспокоенность иностранцев касательно заключения новых именно с украинцами. Потому в двух из трех моделей мы заложили эту опцию. Впрочем, для них есть дополнительные требования по срокам регистрации и оборота, чтобы отсеять "фейковые" "ФОПы", – заявил Наталуха.

Согласно зарегистрированному закону, право на бронирование имеют физическое лицо-предприниматель и его наемные работники, если "ФОП" подтвердит ведение хозяйственной деятельности за предыдущий год, а его месячный доход составляет "не менее трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных". Размер такого сбора еще не закреплен в Налоговом кодексе, но его планируют утвердить на уровне 1200 не облагаемых налогом минимумов, то есть 20,4 тыс. грн. Соответственно трехкратный сбор составит 61,2 тыс. грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, законопроект, вводящий концепцию "экономического бронирования", зарегистрировали в Верховной Раде ранее на этой неделе. Он позволяет субъектам хозяйствования бронировать критических для экономики работников, уплачивая повышенный военный сбор в 20 тыс. грн. в месяц. Этот механизм стремится сохранить труднозаменимых специалистов и обеспечить непрерывную работу предприятий во время войны.

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