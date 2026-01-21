Для украинцев в Польше готовят новые огромные штрафы: за что предлагают наказывать
Украинцев в Польше хотят заставить соблюдать общие правила технического осмотра транспортных средств. За нарушение автомобилистов могут ждать штрафы до 5000 злотых, изъятие водительского удостоверения и эвакуация авто.
Как сообщает Bezprawnik, польское законодательство обязывает водителей ежегодно проводить техосмотр всех транспортных средств в возрасте от 5 лет. К нарушителям применяются жесткие санкции:
- от 1500 до 6000 злотых штрафа (16-60 тыс. грн по актуальному курсу);
- эвакуация авто на штрафплощадку за счет владельца;
- изъятие свидетельства о регистрации авто.
Зато к транспортным средствам, зарегистрированным за пределами Евросоюза, такое требование не применяется. Согласно Венской конвенции о дорожном движении, такие автомобили рассматриваются как транспортные средства в международном движении.
Какие изменения предлагают
Но польское Министерство инфраструктуры разработало законопроект, обязывающий все транспортные средства, зарегистрированные за пределами ЕС, проходить технический осмотр в течение года после въезда в страну. В ведомстве подчеркивают, что новые правила направлены не на ограничение, а на повышение безопасности на дорогах. Нарушителям будут грозить наказания, которые применяются к польским гражданам.
Стоимость техосмотра в Польше
- Легковые авто – 149 злотых.
- Грузовики – 269 злотых.
- Транспортные средства с системой сжиженного газа (LPG) – 245 злотых.
- Мопеды – 76 злотых.
- Мотоциклы и сельскохозяйственные тракторы – 94 злотых.
Антиукраинская партия недовольна
Документ был внесен в Сейм еще в сентябре, но его до сих пор не приняли. Депутат Европарламента от польской право-популистской партии "Конфедерация" Станислав Тышка пожаловался на дискриминационную ситуацию в стране. Он жалуется, что законопроект "странным образом застопорился в бесконечных консультациях".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что многим украинцам, получившим приют в Польше, может понадобиться заменить водительские права на документ местного образца. Тем, кто этого не сделает, будут грозить штрафы до 2000 злотых.
