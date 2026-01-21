Для украинцев в Польше готовят новые огромные штрафы: за что предлагают наказывать

Украинцев в Польше хотят заставить соблюдать общие правила технического осмотра транспортных средств. За нарушение автомобилистов могут ждать штрафы до 5000 злотых, изъятие водительского удостоверения и эвакуация авто.

Как сообщает Bezprawnik, польское законодательство обязывает водителей ежегодно проводить техосмотр всех транспортных средств в возрасте от 5 лет. К нарушителям применяются жесткие санкции:

от 1500 до 6000 злотых штрафа (16-60 тыс. грн по актуальному курсу);

(16-60 тыс. грн по актуальному курсу); эвакуация авто на штрафплощадку за счет владельца;

на штрафплощадку за счет владельца; изъятие свидетельства о регистрации авто.

Зато к транспортным средствам, зарегистрированным за пределами Евросоюза, такое требование не применяется. Согласно Венской конвенции о дорожном движении, такие автомобили рассматриваются как транспортные средства в международном движении.

Какие изменения предлагают

Но польское Министерство инфраструктуры разработало законопроект, обязывающий все транспортные средства, зарегистрированные за пределами ЕС, проходить технический осмотр в течение года после въезда в страну. В ведомстве подчеркивают, что новые правила направлены не на ограничение, а на повышение безопасности на дорогах. Нарушителям будут грозить наказания, которые применяются к польским гражданам.

Стоимость техосмотра в Польше

Легковые авто – 149 злотых .

. Грузовики – 269 злотых .

. Транспортные средства с системой сжиженного газа (LPG) – 245 злотых .

. Мопеды – 76 злотых .

. Мотоциклы и сельскохозяйственные тракторы – 94 злотых.

Антиукраинская партия недовольна

Документ был внесен в Сейм еще в сентябре, но его до сих пор не приняли. Депутат Европарламента от польской право-популистской партии "Конфедерация" Станислав Тышка пожаловался на дискриминационную ситуацию в стране. Он жалуется, что законопроект "странным образом застопорился в бесконечных консультациях".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что многим украинцам, получившим приют в Польше, может понадобиться заменить водительские права на документ местного образца. Тем, кто этого не сделает, будут грозить штрафы до 2000 злотых.

