Водителям из Украины грозят космические штрафы в Польше? Что может измениться с 1 октября

Многим украинцам, которые получили приют в Польше, может понадобиться заменить водительские права на документ местного образца. Тем, кто этого не сделает, будут грозить штрафы до 2000 злотых (около 22,7 тыс. по актуальному курсу).

Согласно данным Ассоциации правового вмешательства Польши, водительские права Украины позволяют украинцам без ограничений управлять авто до 30 сентября. То есть граждан могут начать штрафовать уже с 1 октября.

Как признавали в Польше водительские права Украины

Согласно польскому законодательству, после 180 дней пребывания в стране иностранцы должны изменить свои водительские документы. На тех водителей, кто этого не сделает и продолжит управлять авто, будет ждать административная ответственность – 2000 злотых штрафа.

Но в соответствии с изменениями в Специальный закон о помощи гражданам Украины, вступившие в силу 1 июля 2024 года, водительские удостоверения лиц, находящихся под временной защитой в Польше (то есть для тех, кто имеет статус PESEL UKR), можно не заменять до 30 сентября 2025 года.

То есть граждане Украины, которые пользуются временной защитой, могут легально управлять транспортными средствами в Польше на основании своего украинского водительского удостоверения до конца месяца, без необходимости обменивать его на польский документ.

Известно, что решение планировали продлить, но соответствующий закон поставили "на паузу". Впрочем, решение об условиях пребывания украинцев в Польше (включая вопрос признания водительских прав), должно быть принято до 30 сентября.

Но если специальное постановление будет отменено, тысячам украинцев придется срочно заменять водительские документы. Поскольку в случае массовых проверок полиции могут привести к немалому количеству серьезных штрафов.

Также OBOZ.UA сообщал, что программа выплат "800 Плюс" в Польше (ранее "500 Плюс", ежемесячная выплата на ребенка), вероятно, продолжит действовать для украинцев. Но после 30 сентября 2025 года для ее получения беженцам нужно будет соответствовать более строгим условиям, а не получать выплату наравне с поляками. Деньги хотят предоставлять только трудоустроенным украинцам с детьми, которые учатся в местных школах.

