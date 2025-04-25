Для украинцев резко повысят стоимость важной услуги: "слуга народа" рассказал, сколько придется платить

В Украине существенно вырастет плата за апостиль – специальный штамп, который подтверждает действительность официального документа за рубежом. С 3 мая для физлиц она увеличится сразу в 12 раз – с текущих 51 до 610 грн.

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Об это сообщил нардеп Игорь Фрис ("Слуга народа"). Он отметил: эта плата не менялась с 2003 года.

При этом нардеп подчеркнул: для юридических лиц плата вырастет еще больше – до 1 060 грн. Т.е., почти в 21 раз.

"Плата за апостиль не изменялась с 2003 года. Она была всего 51 гривна. Теперь стоимость вырастет. Данное решение начнет действовать с 3 мая 2025 года", – говорится в сообщении.

Нардеп объяснил: само решение приняли в Министерстве юстиции. А новая стоимость спецштампа рассчитывалась с учетом инфляции.

"Это приказ Минюста. С расчетами и инфляцией", – отметил Фрис.

В то же время, сами проживающие за границей украинцы активно приобретают недвижимость. В частности, в Польше. Как сообщили в salon24PL, в 2024 году они приобрели 9 160 квартир – что составляет более половины всех объектов, проданных иностранцам в стране.

При этом спрос на жилье со стороны украинцев стабильно растет. По сравнению с предыдущим периодом, они нарастили покупку польского жилья на 25%.

Причины же очевидны: многие из них планируют оставаться в Польше надолго, оформляют статус временной защиты или уже интегрировались в местное сообщество. А наличие своего жилья становится стратегическим шагом для адаптации и стабильности.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в пункте пропуска "Медика – Шегини" на границе с Польшей с 24 апреля до середины июля будут продолжаться ремонтные работы с обеих сторон границы, что замедлит оформление авто и грузовиков. Путешественникам советуют планировать поездки заранее и, по возможности, выбирать другие пункты пересечения.

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