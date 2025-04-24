Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска ввели ограничения

В пункте пропуска "Медика - Шегини" на границе с Польшей с 24 апреля до середины июля будут продолжаться ремонтные работы с обеих сторон границы, что замедлит оформление авто и грузовиков. Путешественникам советуют планировать поездки заранее и, по возможности, выбирать другие пункты пересечения.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНС). На одном из самых популярных автомобильных переходов между Украиной и Польшей начались ремонтные работы, которые повлекут за собой временные ограничения движения. Согласно обновленной информации:

в направлении въезда в Польшу (выезд из Украины) возможно замедление оформления легковых автомобилей и автобусов;

возможно начиная с 9:00 утра 25 апреля, оформление грузовых автомобилей будет осуществляться только по одной полосе движения.

Ремонт будет продолжаться ориентировочно до середины июля 2025 года. Следовательно, всем, кто планирует пересекать границу в этом месте, следует быть готовыми к очереди и задержкам.

Усложнение ситуации добавляет то, что с украинской стороны в том же пункте пропуска уже продолжаются ремонтно-реконструкционные работы, также влияющие на скорость оформления и движение транспорта. "Рекомендуем заранее планировать поездки и, по возможности, выбирать менее загруженные пункты пропуска", – говорится в сообщении пограничников.

Что делать путешественникам

проверяйте актуальную информацию об очередях перед выездом;

об очередях перед выездом; планируйте запас времени на возможные задержки;

на возможные задержки; рассмотрите альтернативные пункты пропуска, особенно в часы пик.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на натянутые отношения двух стран, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош". Он работает с 8 апреля для легковых автомобилей, однако в будущем станет доступным и для пешего перехода границы.

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