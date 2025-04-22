Украинцы активно покупают недвижимость в одной из стран ЕС: какие города выбирают и сколько стоит

Украинцы активно инвестируют в польское жилье, приобретя более 9 тысяч квартир в год – это рост на 25% по сравнению с прошлым годом. Больше покупают в Варшаве, Кракове и Вроцлаве, а средняя цена квадратного метра на первичном рынке достигает 12-14 тысяч злотых (132-154 тыс.грн).

Видео дня

Об этом сообщает salon24PL. Украинцы остаются активными покупателями жилой недвижимости в Польше среди иностранцев.

По данным Министерства внутренних дел Польши, в 2024 году они приобрели более 9160 квартир – это более половины всех объектов, проданных иностранцам в стране. Всего иностранные граждане купили более 17 300 квартир общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, что на 20% больше, чем в 2023 году.

Спрос на жилье со стороны украинцев стабильно растет. Причины очевидны: многие из них планируют оставаться в Польше надолго, оформляют статус временной защиты или уже интегрировались в местное сообщество. Наличие своего жилья становится стратегическим шагом для адаптации и стабильности.

Для сравнения, граждане Беларуси, занимающие второе место среди иностранных покупателей, приобрели около 3 000 квартир (на 60% больше, чем годом ранее). Интерес немцев к польской недвижимости уменьшается: общая площадь приобретенной ими жилой недвижимости составила менее 57 000 м² – почти на четверть меньше, чем в 2023 году.

Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Польше составляет 12 000–14 000 злотых (примерно 2 700–3 200 евро). В больших городах, таких как Варшава, Краков и Вроцлав, цена может достигать 15 000-18 000 злотых за квадратный метр, в то время как в меньших городах – в пределах 8 000-10 000 злотых.

Типичная двухкомнатная квартира площадью 50-60 м² стоит от 500 000 до 900 000 злотых (приблизительно 110 000–200 000 евро) в зависимости от города и района. Это делает жилье в Польше относительно доступным для многих украинцев, особенно на фоне нестабильности в Украине. Самые популярные города среди иностранных покупателей:

Варшава – более 3500 квартир в 2024 году (на 20% больше, чем в 2023-м);

Краков и Вроцлав – стабильный спрос;

Лодзь, Познань, Гданьск, Гожув-Велькопольский и Щецин также попали в список лидеров.

Интересно, что туристические города, несмотря на привлекательность, не пользуются высоким спросом среди украинцев. Их больше интересует инфраструктура, работа, образование и перспективы постоянного проживания, а не краткосрочный отдых.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, строительство "под ключ" в Украине с 2021 года выросло на 181%, а цены на новостройки в 2025 году поднялись в среднем на 8,5% до 2,3 млн грн за однокомнатную квартиру. Наибольшее удорожание зафиксировано в Одессе (+15%), Ровно (+8%) и Житомире (+7%).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!