Для украинцев предусмотрена выплата в 7 тыс. грн: кто получит деньги

Украинские аграрии могут получить бюджетные дотации на содержание коров. Так, для фермеров, содержащих от 3 до 100 таких животных, предусматривается выплата по 7 тыс. грн за каждую.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики. Отмечается: в 2025 году право на поддержку имеют только те, кто не получал ее в 2024 году.

При этом подчеркивается: заявки на дотацию можно подавать с 20 мая. Сделать это можно через Государственный аграрный реестр (ГАР).

"В ГАР стартует отбор на специальную бюджетную дотацию по содержанию поголовья коров. ... Специальная бюджетная дотация будет предоставляться в размере 7 000 грн на голову – для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений производительности", – говорится в сообщении.

В Украине существенно подорожала земля "для фермерства"

В то же время, в Украине существенно подорожала земля сельхозназначения. По данным Опендатабот, в апреле 2025 года средняя стоимость гектара составила 86 655 грн, что сразу на 32 023 грн выше, чем было в марте.

В целом же цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 34 562 до 358 305 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более чем 10 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит в Днепропетровской области – в среднем 358 305 грн за гектар. А также

в Ивано-Франковской – 172 336 грн;

Тернопольской – 162 417 грн;

Львовской – 104 046 грн;

Донецкой – 101 047 грн.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Николаевской области – здесь гектар стоит в среднем 34 562 грн. А кроме того, в:

Запорожской – 35 440 грн;

Одесской – 38 672 грн;

Херсонской областях – 39 040 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 июля 2025 года в Украине стартует новая программа базовой социальной помощи, которая объединит несколько видов выплат в одну и будет предоставляться малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким родителям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям. Сумма помощи составит не менее 4 500 грн и будет зависеть от состава семьи и доходов.

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