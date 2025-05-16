Украинцам введут выплату в 4,5 тыс. грн: кто сможет получить деньги и что для этого нужно
С 1 июля 2025 года в Украине стартует новая программа базовой социальной помощи, которая объединит несколько видов выплат в одну и будет предоставляться малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким родителям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям. Сумма помощи составит не менее 4500 грн и будет зависеть от состава семьи и доходов.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №371. Это часть социальной реформы, которая должна упростить доступ к государственным выплатам для уязвимых категорий населения.
Суть новации заключается в том, что несколько существующих видов пособий объединяются в одну, чтобы украинцам не приходилось отдельно собирать десятки справок и заполнять множество заявлений. Базовая сумма помощи составит 4500 грн на первого члена семьи. Для других членов суммы различаются:
- для каждого совершеннолетнего – 3150 грн (70% от базовой);
- для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы – 4500 грн.
Выплату будут рассчитывать индивидуально, из суммы, на которую семья имеет право, будут вычитать среднемесячный доход за последние три месяца. Это означает, что чем ниже доходы в семье - тем больше будет сумма помощи.
Выплата будет предоставляться на 6 месяцев, а затем - автоматически продлеваться еще на полгода, если программа будет оставаться действующей. В общем пилотный проект продлится до 1 июля 2027 года. Право на базовую помощь будут иметь:
- малообеспеченные семьи;
- одинокие матери или родители, которые получают пособие на детей;
- многодетные семьи;
- семьи, которым государство платит из-за неуплаты алиментов или отсутствия информации об одном из родителей;
- лица с инвалидностью;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Важно, что после назначения базовой помощи другие выплаты, которые входят в программу, временно прекращаются. Однако пенсии, субсидии и другие выплаты, не включенные в базовую помощь, сохраняются. Для граждан пенсионного возраста, которые не имеют достаточного страхового стажа, предусмотрены отдельные выплаты в пределах базовой помощи:
- до 10 лет стажа – 2385 грн;
- 10-20 лет – 2790 грн;
- 20-30 лет – 3150 грн;
- свыше 30 лет – 3960 грн.
Как подать заявку
- через портал Дія (онлайн);
- в отделениях Пенсионного фонда Украины;
- в ЦНАПах.
Старт подачи заявок
- с 1 июля 2025 года – для малообеспеченных и многодетных семей;
- с 1 октября 2025 года – для всех остальных категорий.
Получить выплату не смогут некоторые категории населения. А именно те, кто:
- имеет в составе семьи трудоспособных лиц, которые в течение последних трех месяцев не работали, не учились и не проходили службу;
- владеет второй квартирой или вторым автомобилем возрастом до 15 лет;
- имеет банковские вклады свыше 100 тыс. грн;
- проводил финансовые операции на сумму более 100 тыс. грн в течение года.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировалась мошенническая схема с фейковой "помощью от UNICEF" через Telegram-группы. Людей заманивают на фишинговые сайты, где собирают их персональные и банковские данные якобы для выплаты 10 800 грн.
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