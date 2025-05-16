Украинцам введут выплату в 4,5 тыс. грн: кто сможет получить деньги и что для этого нужно

С 1 июля 2025 года в Украине стартует новая программа базовой социальной помощи, которая объединит несколько видов выплат в одну и будет предоставляться малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким родителям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям. Сумма помощи составит не менее 4500 грн и будет зависеть от состава семьи и доходов.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №371. Это часть социальной реформы, которая должна упростить доступ к государственным выплатам для уязвимых категорий населения.

Суть новации заключается в том, что несколько существующих видов пособий объединяются в одну, чтобы украинцам не приходилось отдельно собирать десятки справок и заполнять множество заявлений. Базовая сумма помощи составит 4500 грн на первого члена семьи. Для других членов суммы различаются:

для каждого совершеннолетнего – 3150 грн (70% от базовой);

(70% от базовой); для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы – 4500 грн.

Выплату будут рассчитывать индивидуально, из суммы, на которую семья имеет право, будут вычитать среднемесячный доход за последние три месяца. Это означает, что чем ниже доходы в семье - тем больше будет сумма помощи.

Выплата будет предоставляться на 6 месяцев, а затем - автоматически продлеваться еще на полгода, если программа будет оставаться действующей. В общем пилотный проект продлится до 1 июля 2027 года. Право на базовую помощь будут иметь:

малообеспеченные семьи;

одинокие матери или родители, которые получают пособие на детей;

многодетные семьи;

семьи, которым государство платит из-за неуплаты алиментов или отсутствия информации об одном из родителей;

лица с инвалидностью;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Важно, что после назначения базовой помощи другие выплаты, которые входят в программу, временно прекращаются. Однако пенсии, субсидии и другие выплаты, не включенные в базовую помощь, сохраняются. Для граждан пенсионного возраста, которые не имеют достаточного страхового стажа, предусмотрены отдельные выплаты в пределах базовой помощи:

до 10 лет стажа – 2385 грн;

10-20 лет – 2790 грн;

20-30 лет – 3150 грн;

свыше 30 лет – 3960 грн.

Как подать заявку

через портал Дія (онлайн);

(онлайн); в отделениях Пенсионного фонда Украины;

в ЦНАПах.

Старт подачи заявок

с 1 июля 2025 года – для малообеспеченных и многодетных семей;

– для малообеспеченных и многодетных семей; с 1 октября 2025 года – для всех остальных категорий.

Получить выплату не смогут некоторые категории населения. А именно те, кто:

имеет в составе семьи трудоспособных лиц, которые в течение последних трех месяцев не работали, не учились и не проходили службу;

владеет второй квартирой или вторым автомобилем возрастом до 15 лет;

или возрастом до 15 лет; имеет банковские вклады свыше 100 тыс. грн;

проводил финансовые операции на сумму более 100 тыс. грн в течение года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировалась мошенническая схема с фейковой "помощью от UNICEF" через Telegram-группы. Людей заманивают на фишинговые сайты, где собирают их персональные и банковские данные якобы для выплаты 10 800 грн.

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