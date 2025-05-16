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Украинцам введут выплату в 4,5 тыс. грн: кто сможет получить деньги и что для этого нужно

Дарина Герцева
Личные финансы
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В Украине появится базовая социальная помощь в Украине

С 1 июля 2025 года в Украине стартует новая программа базовой социальной помощи, которая объединит несколько видов выплат в одну и будет предоставляться малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким родителям, людям с инвалидностью и другим уязвимым категориям. Сумма помощи составит не менее 4500 грн и будет зависеть от состава семьи и доходов.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №371. Это часть социальной реформы, которая должна упростить доступ к государственным выплатам для уязвимых категорий населения.

Суть новации заключается в том, что несколько существующих видов пособий объединяются в одну, чтобы украинцам не приходилось отдельно собирать десятки справок и заполнять множество заявлений. Базовая сумма помощи составит 4500 грн на первого члена семьи. Для других членов суммы различаются:

  • для каждого совершеннолетнего – 3150 грн (70% от базовой);
  • для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I-II группы – 4500 грн.

Выплату будут рассчитывать индивидуально, из суммы, на которую семья имеет право, будут вычитать среднемесячный доход за последние три месяца. Это означает, что чем ниже доходы в семье - тем больше будет сумма помощи.

Выплата будет предоставляться на 6 месяцев, а затем - автоматически продлеваться еще на полгода, если программа будет оставаться действующей. В общем пилотный проект продлится до 1 июля 2027 года. Право на базовую помощь будут иметь:

  • малообеспеченные семьи;
  • одинокие матери или родители, которые получают пособие на детей;
  • многодетные семьи;
  • семьи, которым государство платит из-за неуплаты алиментов или отсутствия информации об одном из родителей;
  • лица с инвалидностью;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Важно, что после назначения базовой помощи другие выплаты, которые входят в программу, временно прекращаются. Однако пенсии, субсидии и другие выплаты, не включенные в базовую помощь, сохраняются. Для граждан пенсионного возраста, которые не имеют достаточного страхового стажа, предусмотрены отдельные выплаты в пределах базовой помощи:

  • до 10 лет стажа – 2385 грн;
  • 10-20 лет – 2790 грн;
  • 20-30 лет – 3150 грн;
  • свыше 30 лет – 3960 грн.

Как подать заявку

  • через портал Дія (онлайн);
  • в отделениях Пенсионного фонда Украины;
  • в ЦНАПах.

Старт подачи заявок

  • с 1 июля 2025 года – для малообеспеченных и многодетных семей;
  • с 1 октября 2025 года – для всех остальных категорий.

Получить выплату не смогут некоторые категории населения. А именно те, кто:

  • имеет в составе семьи трудоспособных лиц, которые в течение последних трех месяцев не работали, не учились и не проходили службу;
  • владеет второй квартирой или вторым автомобилем возрастом до 15 лет;
  • имеет банковские вклады свыше 100 тыс. грн;
  • проводил финансовые операции на сумму более 100 тыс. грн в течение года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировалась мошенническая схема с фейковой "помощью от UNICEF" через Telegram-группы. Людей заманивают на фишинговые сайты, где собирают их персональные и банковские данные якобы для выплаты 10 800 грн.

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