Для украинских водителей приготовили новые штрафы: сколько и за что нужно будет платить

С 1 февраля 2025 г. в Украине запрещено движение транспорта на территориях природно-заповедного фонда, а нарушители будут обязаны платить штрафы и компенсации за причиненный ущерб. Штрафы могут составлять от 4 000 до 8 000 гривен за незаконный проезд.

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Об этом говорится в законе №4188-IX, принятом Верховной Радой Украины. Одним из ключевых изменений является запрет на движение механических транспортных средств на территории природозаповедного фонда (ПЗФ), включая все виды транспорта – от мопедов и мотоциклов до грузовиков.

Согласно новым правилам любой проезд транспорта на территории природоохранных зон считается нарушением. Для нарушителей предусмотрены штрафы:

для граждан – от 153 до 408 гривен ;

; для должностных лиц – от 255 до 510 гривен.

Эти штрафы являются лишь частью наказания, поскольку нарушители обязаны компенсировать ущерб, причиненный природным территориям. Согласно законодательству, сумма компенсации за каждые 100 метров незаконного проезда составляет:

для мопедов, мотоциклов и мотороллеров – 4020,80 гривен;

для легковых автомобилей, микроавтобусов, пикапов – 6428,80 грн.;

для автобусов и грузовых автомобилей – 8848 грн.

Эти компенсационные выплаты значительно превышают размер штрафов, что является важным фактором сдерживания нарушений. Целью этого закона является не только штрафование нарушителей, но и стимулирование более осторожного отношения к природе.

Законодательные нововведения также предусматривают введение штрафов для водителей за чрезмерный шум, исходящий от транспортных средств. Это дополнительная мера для снижения экологического ущерба от транспорта и обеспечения более комфортных условий для жизни людей и животных в заповедных зонах.

Заповедные территории Украины страдают избыточной человеческой деятельностью. Движение транспорта на этих территориях вызывает разрушение экосистем, ухудшение качества воздуха и нарушение природных сред обитания животных. Согласно новому законодательству, принятые меры будут способствовать сохранению природного наследия для будущих поколений и предупреждению негативных экологических последствий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев могут начать штрафовать на 34 000 гривен и лишать прав за чрезмерный шум автомобиля, в частности, за модификацию выхлопной системы и нарушение допустимого уровня шума. Однако пока у полиции нет необходимых приборов для измерения шума, а механизм контроля остается неопределенным.

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