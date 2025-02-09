Штраф 34 тыс. грн и лишение прав: в Украине планируют ввести новые штрафы для водителей
Украинцев могут начать штрафовать на 34 000 гривен и лишать прав за чрезмерный шум автомобиля, в частности, за модификацию выхлопной системы и нарушение допустимого уровня шума. Однако пока у полиции нет необходимых приборов для измерения шума, а механизм контроля остается неопределенным.
Об этом сообщил эксперт по адвокации Николай Ильчук в комментарии СМИ. Главная цель инициативы – борьба с водителями, которые намеренно меняют выхлопные системы, создавая шум, мешающий жителям городов, особенно в ночное время.
Однако в экспертной среде возникли вопросы механизма реализации нового закона, ведь полиция не имеет технических средств для измерения уровня шума. Согласно законопроекту №9564, система штрафов будет работать в два этапа:
- первое нарушение – штраф в 17 000 гривен;
- повторное нарушение – штраф до 34 000 гривен и возможное лишение водительских прав.
В случае повторного правонарушения полиция составляет протокол и передает его в суд. Уже там будет принято решение о размере штрафа и необходимости лишения водительских прав на срок от трех до шести месяцев.
Кто будет подпадать под штрафы
- владельцы авто, которые модифицируют выхлопную систему, чтобы сделать звук громче;
- водители, эксплуатирующие транспортные средства с нарушением норм шумового уровня;
- автомобилисты, участвующие в уличных гонках и ночных "дрифтах", нарушая покой жителей городов.
Эксперты отмечают, что новые правила могут затронуть не только любителей громкого выхлопа, но и грузовиков, автобусов и даже военной техники, также создающей повышенный уровень шума. Юридические и технические нюансы нового законопроекта вызвали определенную критику среди экспертов.
Основные трудности реализации
- отсутствие технических средств в полиции – пока патрульные не имеют специальных устройств для измерения уровня шума;
- отсутствие инструкций для полицейских – даже если приборы закупят, нужно разработать четкие правила их использования и научить правоохранителей;
- неопределенность с техосмотром – без обязательного технического контроля сложно доказать, что уровень шума превышает допустимые нормы.
"Закупить приборы – это еще полбеды, а вот написать под них инструкцию, научить всех полицейских ими пользоваться – это может быть очень долго и очень непросто ", – отмечает Ильчук. Украина обязалась перед ЕС вернуть обязательное техническое освидетельствование, однако это не произойдет до завершения войны.
А без регулярного техосмотра контроль уровня шума остается сложной задачей. Если закон будет принят, для его реализации необходимо будет создать новую систему измерения шума, разработать процедуру проверки и обеспечить полицейских техническими средствами.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине водителей штрафуют за игнорирование минуты молчания, и первые нарушители уже получили наказание. Теперь каждый, кто не остановится по требованию полиции в 9:00, может быть оштрафован на 510 гривен.
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