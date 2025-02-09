Штраф 34 тыс. грн и лишение прав: в Украине планируют ввести новые штрафы для водителей

Украинцев могут начать штрафовать на 34 000 гривен и лишать прав за чрезмерный шум автомобиля, в частности, за модификацию выхлопной системы и нарушение допустимого уровня шума. Однако пока у полиции нет необходимых приборов для измерения шума, а механизм контроля остается неопределенным.

Видео дня

Об этом сообщил эксперт по адвокации Николай Ильчук в комментарии СМИ. Главная цель инициативы – борьба с водителями, которые намеренно меняют выхлопные системы, создавая шум, мешающий жителям городов, особенно в ночное время.

Однако в экспертной среде возникли вопросы механизма реализации нового закона, ведь полиция не имеет технических средств для измерения уровня шума. Согласно законопроекту №9564, система штрафов будет работать в два этапа:

первое нарушение – штраф в 17 000 гривен;

– штраф в повторное нарушение – штраф до 34 000 гривен и возможное лишение водительских прав.

В случае повторного правонарушения полиция составляет протокол и передает его в суд. Уже там будет принято решение о размере штрафа и необходимости лишения водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Кто будет подпадать под штрафы

владельцы авто, которые модифицируют выхлопную систему , чтобы сделать звук громче;

, чтобы сделать звук громче; водители, эксплуатирующие транспортные средства с нарушением норм шумового уровня;

автомобилисты, участвующие в уличных гонках и ночных "дрифтах", нарушая покой жителей городов.

Эксперты отмечают, что новые правила могут затронуть не только любителей громкого выхлопа, но и грузовиков, автобусов и даже военной техники, также создающей повышенный уровень шума. Юридические и технические нюансы нового законопроекта вызвали определенную критику среди экспертов.

Основные трудности реализации

отсутствие технических средств в полиции – пока патрульные не имеют специальных устройств для измерения уровня шума;

отсутствие инструкций для полицейских – даже если приборы закупят, нужно разработать четкие правила их использования и научить правоохранителей;

– даже если приборы закупят, нужно разработать и научить правоохранителей; неопределенность с техосмотром – без обязательного технического контроля сложно доказать, что уровень шума превышает допустимые нормы.

"Закупить приборы – это еще полбеды, а вот написать под них инструкцию, научить всех полицейских ими пользоваться – это может быть очень долго и очень непросто ", – отмечает Ильчук. Украина обязалась перед ЕС вернуть обязательное техническое освидетельствование, однако это не произойдет до завершения войны.

А без регулярного техосмотра контроль уровня шума остается сложной задачей. Если закон будет принят, для его реализации необходимо будет создать новую систему измерения шума, разработать процедуру проверки и обеспечить полицейских техническими средствами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине водителей штрафуют за игнорирование минуты молчания, и первые нарушители уже получили наказание. Теперь каждый, кто не остановится по требованию полиции в 9:00, может быть оштрафован на 510 гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!