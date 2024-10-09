Для пенсий по возрасту в Украине установлены лимиты: какая гарантированная выплата в 2024 году

В Украине размер пенсии по возрасту зависит от количества страхового стажа и зарплаты, однако не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Таким образом, в 2024 году минимальная пенсия составляет 2361 грн.. При этом максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов, то есть лимит установлен на уровне 23 610 грн.

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Минимальный и максимальный размер пенсии по возрасту, скорее всего, не изменятся и в 2025 году, т.к. правительство в проекте госбюджета уже предложило "заморозить" соцстандарты, в том числе и прожиточный минимум. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Однако в зависимости от возраста, стажа и того, работает получатель или нет, к минимальной пенсии могут начислять доплаты. Так, для некоторых категорий украинцев фактическая минимальная пенсия (с доплатами) будет все же выше прожиточного минимума. В частности, пенсия не может составлять менее 3370 грн в месяц для:

украинцев 65 лет и старше, которые уже не работают и имеют стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

лиц в возрасте 80 лет и более, которые накопили не меньше 25 лет (мужчины) и 20 лет стажа (женщины).

А вот у украинцев от 70 до 79 лет при стаже не менее 30 лет для женщин 35 для мужчин минимальная пенсия составит уже чуть меньше – 3240 грн. Такую же минимальную сумму получают лица 75-79 лет со стажем 20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно.

Еще меньше – 2980 грн со всеми надбавками – "набегает" у пенсионеров в возрасте до 70 лет со стажем 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины), причем независимо от того, продолжают ли они работать. Аналогичная минимальная пенсия начисляется людям с инвалидностью 1-й группы (независимо от возраста и стажа).

К слову, средняя пенсия в Украине к сентябрю-2024 выросла до 5816 грн (+73 грн за три месяца). При этом уже сейчас украинец со средней зарплатой может рассчитывать на пенсию, размер которой составит всего 4745 грн. А с минимальной зарплатой и пенсия будет минимальной – 2361 грн.

А вот максимальные пенсии в Украине, как правило, получают государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты, ученые и другие категории граждан, у которых был высокий заработок и большой трудовой стаж. Такие выплаты учитывают все возможные прибавки, доплаты, повышения и целевую помощь. Важно отметить, что в максимальный размер не входят дополнительные выплаты для лиц, имеющих особые заслуги перед государством.

Как узнать свой будущий размер пенсии по возрасту

Каждый украинцев может увидеть ориентировочный размер своей будущей пенсии даже за десятки лет до достижения пенсионного возраста. Для этого можно воспользоваться пенсионным калькулятором на сайте Пенсионного фонда (ПФУ), который и позволяет сделать расчеты. Он помогает планировать свое будущее и исправить ситуацию в случае, если размер будущей пенсии слишком низок, говорится в материале OBOZ.UA.

Как узнать размер будущей выплаты:

1. Необходимо пройти регистрацию на портале Пенсионного фонда – portal.pfu.gov.ua. Для этого можно пройти регистрацию с помощью КЭП (можно скачать на сайте своего банка), с помощью Дії и т.д.

2. На основной странице отображаются анкетные данные: ФИО, дата рождения, налоговый номер, стаж, последняя дату, за которую уплачены взносы. В панели наверху страницы нужно выбрать "Пенсионный калькулятор".

3. Далее следует ознакомиться со своими данными. Можно, в частности, увидеть ориентировочную дату выхода на пенсию (и подсчитать, хватает ли стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет). Также будут отображен возможный размер будущей пенсии.

Без стажа не будет пенсии: какая суммы выплаты

При недостаточном стажа, менее 15 лет за все время трудовой деятельности, пенсию не платят. Вместо нее назначают специальную выплату, которая также привязана к прожиточному минимуму.

Размер социальной пенсии определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных (в 2024 году это 2361 грн) и средним месячным доходом на одного человека в семье за последние шесть месяцев. Однако максимальная сумма выплаты не может превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособного лица, что составляет 3028 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 2025 года изменятся требования к стажу для пенсии. Норма будет увеличиваться до 2028 года.

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