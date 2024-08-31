Все украинцы могут уже увидеть размер своей личной будущей пенсии: краткая инструкция

В Украине увидеть ориентировочный размер своей будущей пенсии можно даже за десятки лет до достижения пенсионного возраста. На сайте ПФУ можно воспользоваться пенсионным калькулятором и получить просчет.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Да, такой калькулятор помогает планировать свое будущее и исправить ситуацию в случае, если размер вашей будущей пенсии слишком низок.

Как узнать размер будущей выплаты:

1. Необходимо пройти регистрацию на портале Пенсионного фонда – portal.pfu.gov.ua. Для этого можно пройти регистрацию с помощью КЭП (можно скачать на сайте своего банка), с помощью Действия и т.д.

2. На основной странице вы увидите анкетные данные о себе: ФИО, дату рождения, налоговый номер, стаж, последнюю дату, за которую уплачены взносы. В верхней панели выберите пенсионный калькулятор.

3. Ознакомьтесь со своими данными. Вы также можете ознакомиться с ориентировочной датой ухода на пенсию (и подсчитать, хватает ли вам стажа, чтобы выйти на пенсию в 60 лет). Также вы увидите ориентировочный размер будущей пенсии.

Главное – если результат, посчитавший пенсионный калькулятор, вас не устраивает – необходимо его исправлять. Среди вариантов: если часть зарплаты получаете в конверте, договоритесь с работодателем и детинизируйте свой доход. Если вам не хватает стажа и вы работаете в тени официально оформите свою занятость. От этого зависит будущая пенсия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 2025 года изменятся требования к стажу для пенсии. Норма будет увеличиваться до 2028 года, пока не достигнет 35 лет.

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