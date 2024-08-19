В Украине изменятся требования к стажу для пенсии: какой будет норма в 2025 году
Фактический пенсионный возраст в Украине зависит от количества страхового стажа – лет, в течение которых человек был официально трудоустроен и платил взносы. Требование к стажу меняется каждый год, и в 2025 году нужно будет уже 32 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.
Норма будет увеличиваться до 2028 года, пока не достигнет 35 лет. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.
Пенсионный возраст в Украине и нормы по стажу: таблица по годам
Так, для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году потребуется более 32 лет страхового стажа. В 63 года – не менее 21 года стажа, а в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.
Если у украинца к 65 годам не будет даже 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь.
Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев. При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это 2361 грн, в 2025-м, вероятно, размер не изменится.
То есть уже сейчас каждый украинец может подсчитать, сколько ему придется работать до выхода на пенсию. Для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет. После достаточно свериться с таблицей требований к стажу (на этой странице выше).
Также для проверки стажа и расчета возраста выхода на пенсию необходимо зарегистрироваться в Пенсионном кабинете. Каждый совершеннолетний украинец может найти там свое пенсионное дело.
Как объясняла OBOZ.UA заместитель министра соцполитики Дарина Марчак, чтобы узнать будущий размер пенсии, на пенсионном портале в калькуляторе нужно указать "с учетом приобретенного в будущем стажа". Чем больше лет до пенсии, тем больше времени есть на то, что увеличить ее размер.
"Если вы получаете часть зарплаты в конверте, идти к своему работодателю и договариваться, чтобы зарплату вывели из тени. Кроме того, понимать, что в интересах каждого из нас (включая меня) – работать как можно дольше. Накапливать страховой стаж", – советует Марчак.
Как сообщал OBOZ.UA, если стажа для пенсии не хватает, его можно докупить на сайте Пенсионного фонда. Один год стажа обойдется в более 21,1 тыс. грн.
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