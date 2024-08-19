В Украине изменятся требования к стажу для пенсии: какой будет норма в 2025 году

Фактический пенсионный возраст в Украине зависит от количества страхового стажа – лет, в течение которых человек был официально трудоустроен и платил взносы. Требование к стажу меняется каждый год, и в 2025 году нужно будет уже 32 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

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Норма будет увеличиваться до 2028 года, пока не достигнет 35 лет. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Пенсионный возраст в Украине и нормы по стажу: таблица по годам

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Так, для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году потребуется более 32 лет страхового стажа. В 63 года – не менее 21 года стажа, а в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Если у украинца к 65 годам не будет даже 15 лет стажа, пенсию он не получит. Вместо нее будет начисляться специальная денежная помощь.

Ее размер рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев. При этом такая выплата не может превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году это 2361 грн, в 2025-м, вероятно, размер не изменится.

То есть уже сейчас каждый украинец может подсчитать, сколько ему придется работать до выхода на пенсию. Для этого нужно знать, в каком году будущему пенсионеру исполнится 60 лет. После достаточно свериться с таблицей требований к стажу (на этой странице выше).

Также для проверки стажа и расчета возраста выхода на пенсию необходимо зарегистрироваться в Пенсионном кабинете. Каждый совершеннолетний украинец может найти там свое пенсионное дело.

Как объясняла OBOZ.UA заместитель министра соцполитики Дарина Марчак, чтобы узнать будущий размер пенсии, на пенсионном портале в калькуляторе нужно указать "с учетом приобретенного в будущем стажа". Чем больше лет до пенсии, тем больше времени есть на то, что увеличить ее размер.

"Если вы получаете часть зарплаты в конверте, идти к своему работодателю и договариваться, чтобы зарплату вывели из тени. Кроме того, понимать, что в интересах каждого из нас (включая меня) – работать как можно дольше. Накапливать страховой стаж", – советует Марчак.

Как сообщал OBOZ.UA, если стажа для пенсии не хватает, его можно докупить на сайте Пенсионного фонда. Один год стажа обойдется в более 21,1 тыс. грн.

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