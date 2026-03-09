Для кого есть работа в ЕС: названы профессии, на которые стоит обратить внимание украинцам

На рынке труда в Европейском Союзе (ЕС) существует большой спрос на некоторых специалистов, и поиск в "дефицитных" секторах может помочь трудоустроиться украинским беженцам. Среди самых востребованных в начале 2026 года – персонал коммерческо-операционного и административного секторов. А обрабатывающая промышленность и офисные профессии показывают наилучшую динамику.

Видео дня

Поэтому наибольший рост количества вакансий зафиксировано в обрабатывающей промышленности – 4,2%, свидетельствует статистика Евростата. Следующие по росту – такие сферы и должности:

менеджеры по продажам (+3%);

маркетинг и развитие (+3%);

работники отдела продаж (+2,8%);

(+2,8%); работники транспортно-складского хозяйства (+2,5%);

другие офисных работников (+2,4%).

Также спрос на специализированные должности остается высоким. Среди них работа в сфере анализа данных или генной терапии. Спрос на IT-специалистов (базы данных и сети) значительно превышает предложение. В этих секторах в два раза проще найти работу, чем в среднем по ЕС.

Такие показатели свидетельствуют о том, что эти сектора испытывают наибольшие трудности с набором персонала. Работодатели пытаются заполнить пробелы, оставшиеся еще в результате пандемии COVID-19. Хотя Евростат отмечает – уменьшение или рост уровня вакансий не означает, что сама профессия исчезает или, наоборот, быстро растет.

Рынок труда ЕС демонстрирует рекордно высокие показатели, несмотря на экономический спад и глобальную нестабильность. Однако, во время пандемии закрытия предприятий привели к перебоям в цепях поставок и оттоку работников из этих сфер.

Со своей стороны есть секторы, которые показывают падение заинтересованности в работниках. К этим отраслям относятся физический труд или работа, сосредоточенная исключительно на исследованиях. Некоторые эксперты объясняют это развитием автоматизаций и технологий искусственного интеллекта. К отраслям с наибольшим падением относятся:

техники в области биологических наук (-2,6%);

специалисты по работе с базами данных (-1,7%);

разработчики и аналитики программного обеспечения (-1,5%).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с марта Польша отменяет спецзакон для украинцев и переводит их на общеевропейские правила временной защиты, с постепенным сворачиванием льгот. Люди, которые работают и платят взносы, почти не почувствуют изменений, тогда как наиболее уязвимые категории потеряют часть социальной и медицинской поддержки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!