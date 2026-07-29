Дети могут купить родителям стаж для выхода на пенсию: что для этого нужно

Украинцы, у которых не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, могут официально "докупить" необходимые годы, уплачивая добровольные взносы в Пенсионный фонд, при этом оформить договор и осуществлять платежи разрешено как за себя, так и за другого человека, в частности за родителей. В 2026 году купить можно только стаж за периоды, когда человек не работал официально и не был индивидуальным предпринимателем, а сделать это можно как лично, так и онлайн через портал Пенсионного фонда.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины (ГНС). Страховой стаж является одним из ключевых критериев для назначения пенсии.

Кому может понадобиться докупка стажа

Чаще всего такой возможностью пользуются украинцы, которые перед выходом на пенсию обнаружили, что им не хватает нескольких месяцев или лет страхового стажа. Также это актуально для тех, кто работал за рубежом без уплаты взносов в украинскую систему, имел длительные перерывы в официальной работе или получал невысокую официальную зарплату и хочет увеличить будущую пенсию.

Кроме того, закон позволяет уплачивать взносы не только за себя, но и за другого человека, если он еще не является пенсионером. Важно, что выкупить можно только страховой стаж, приходящийся на периоды после 1 января 2004 года. При этом он должен относиться к времени, когда человек:

не работала официально;

не была зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель;

не являлась застрахованным лицом.

Если гражданин имел статус застрахованного лица, однако взносы по определенным причинам не уплачивались, например, во время отдельных льготных периодов, приобрести такой стаж уже нельзя.

Как оформить договор

лично, обратившись в налоговую службу или Пенсионный фонд;

удаленно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для оформления онлайн необходимо авторизоваться с помощью КЭП, Дія.Підпис или GOV.ID, перейти в раздел "Взаимодействие с ПФУ", выбрать договор о добровольном участии, заполнить необходимые данные, подписать документ электронной подписью и произвести оплату. После зачисления средств информация автоматически отобразится в личном кабинете, где можно проверить обновленный страховой стаж.

Сколько стоит доплатить страховой стаж

В 2026 году действуют обновленные размеры минимального взноса. При единовременной оплате за прошлые периоды минимальный взнос составляет 3804,68 грн за каждый месяц страхового стажа. Средства необходимо перечислить одним платежом в течение 10 дней после заключения договора.

Существует и другой вариант — добровольное участие в системе социального страхования. В таком случае договор заключается как минимум на один год, а минимальный взнос составляет 1902,34 грн в месяц.

Какие документы необходимы

документ, удостоверяющий личность;

копия трудовой книжки (при наличии);

справку о страховом стаже по форме ОК-5.

Для отдельных категорий граждан могут потребоваться дополнительные документы. Например, члены личных крестьянских хозяйств должны подтвердить свой статус, а домашние работники — предоставить копию трудового договора.

На момент заключения договора человек не должен подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию. Кроме того, невыполнение условий договора может стать основанием для его досрочного расторжения, что лишит возможности заключить аналогичный договор в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые украинские пенсионеры могут увеличить размер своих выплат, если обратятся в Пенсионный фонд с заявлением о перерасчете и попросят учесть пропущенные периоды стажа или оптимизировать месяцы заработка. Перед подачей заявления стоит получить подробный расчет пенсии, ведь правильно выбранные для исключения месяцы и зачет всего страхового стажа могут положительно повлиять на размер пенсии.

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