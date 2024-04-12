Десятки тысяч украинцев упустили субсидию: как получить помощь от государства

Более 50 тысяч домохозяйств в Украине отвечают условиям для предоставления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, но пренебрегают этим. Узнать, кто может получить выплату, можно в своем виртуальном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщили на сайте Пенсионного фонда, отметив, что обнаружили 50 717 домохозяйств, которые потенциально могут получать жилищную субсидию. Представители фонда объяснили, как в нескольких шагах проверить, входит ли домохозяйство в перечень субсидиантов:

Нажать кнопку "Вход" в правом верхнем углу экрана на веб-портале фонда. Авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи, Действие. Подписи или ID. GOV.UA. Выбрать раздел "Мои сообщения" на панели слева. Перейти на вкладку "Индивидуальные сообщения".

"Если вас определили как потенциального получателя жилищной субсидии, то здесь вы сможете ознакомиться с соответствующей информацией от Пенсионного фонда Украины", – отметили в ПФУ.

Видеоинструкция подачи упрощенного заявления на назначение жилищной субсидии:

Кроме коммуналки, Министерство социальной политики Украины ввело экспериментальный проект по предоставлению субсидии на оплату аренды жилья. Помощь будет оказываться ВПЛ (внутри перемещенным лицам) или лицам, у которых жилье уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине были пересмотрены сроки подачи заявлений на "летние" субсидии. Поэтому лицам, которые претерпели изменения в семейном и имущественном состоянии и не смогут подать заявления в течение двух месяцев после прекращения отопительного сезона, грозит потеря права на пособие по оплате коммунальных услуг.

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