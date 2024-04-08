Части украинцев перестанут давать деньги на оплату коммуналки: что нужно сделать

В связи с прекращением отопительного сезона в Украине сроки подачи заявлений на "летние" субсидии были пересмотрены. Лица, претерпевшие изменения в семейном и имущественном состоянии, и не смогут подать заявления в течение двух месяцев после прекращения отопительного сезона, грозит потеря права на пособие по оплате коммунальных услуг.

Завершение отопительного сезона ранее обычного в 2024 году открыло новые вызовы и обязанности для тех, кто рассчитывает на государственную поддержку. Согласно сообщениям от Главного управления Пенсионного фонда Украины, некоторые получатели субсидий должны будут повторно подать заявления для продления поддержки на неотапливаемый период.

Условия автоматического продления субсидий включают изменения в составе семьи или имущественном положении. Таким образом, для тех, кто имеет изменения в своей семейной ситуации или имущественных обстоятельствах, необходимо немедленно предоставить новые и правильно заполненные документы.

Кроме того, важно учитывать, что срок подачи заявлений на субсидию ограничен, и заявления должны быть поданы в течение двух месяцев с начала неотапливаемого сезона. Это позволяет иметь право на получение пособия с начала неотапливаемого периода.

При расчете субсидии учитываются среднемесячные доходы за предыдущие кварталы, а также другие финансовые критерии. Предоставление документов для получения субсидии возможно как лично, так и через онлайн-платформу Пенсионного фонда Украины.

Следует также помнить, что решение о назначении субсидии принимается Пенсионным фондом Украины с учетом установленных законом критериев. Поэтому важно своевременно подавать все необходимые документы для получения помощи.

Кому не начислят субсидию

После апреля субсидию не будут начислять тем, у кого есть долги по коммунальным услугам. Не получат субсидию также те, кто:

имеет банковский депозит на сумму 100 тысяч гривен и больше;

семьи, где есть трудоспособные лица, не работающие и не обучающиеся, но не безработные;

чье жилое помещение превышает 230 квадратных метров для домов или 130 квадратных метров для квартир;

владельцы автомобилей, имеющих возраст менее пяти лет, или более одного транспортного средства, имеющего возраст менее 15 лет;

лица, не вернувшие переплату, полученную ошибочной субсидией;

лица, совершившие покупки на сумму более 50 тысяч гривен в течение года перед получением субсидии;

лица с задолженностью по алиментам в течение трех месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министерство социальной политики Украины предлагает экспериментальный проект по предоставлению субсидии на оплату аренды жилья. Помощь будет оказываться ВПЛ (внутри перемещенным лицам) или лицам, у которых жилье уничтожено или повреждено (до степени непригодной для проживания).

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