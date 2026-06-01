Сумма установила исторический рекорд: украинцы массово несут деньги государству

Украинцы установили новый рекорд инвестиций в государственные облигации. По состоянию на июнь 2026 года граждане вложили в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) более 148,5 млрд гривен, что на 56,4% больше, чем год назад. Общий объем в обращении уже превысил 2 трлн гривен, а внутренние заимствования остаются одним из главных источников финансирования бюджета.

Видео дня

Об этом сообщает Министерство финансов Украины. Рост популярности ОВГЗ объясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, это возможность получать доход от инвестиций с государственными гарантиями. Во-вторых, военные облигации стали одним из символов поддержки страны во время войны. Если еще несколько лет назад этот инструмент был преимущественно популярен среди банков и крупных инвесторов, то сегодня все больше украинцев покупают облигации через банки, брокерские компании или даже через приложение Дія.

Особенно показательно, что темпы роста инвестиций населения значительно опережают другие категории участников рынка. Активность демонстрируют не только граждане. Портфель ОВГЗ юридических лиц в мае превысил 220,9 млрд гривен, за год этот показатель вырос на 15,8%.

Для компаний государственные облигации остаются одним из самых безопасных способов временного размещения свободных средств. Кроме того, они позволяют получать прогнозируемый доход и поддерживать государственный бюджет. В течение мая Министерство финансов провело ряд аукционов по размещению ОВГЗ.

По их результатам в государственный бюджет удалось привлечь более 12,3 млрд гривен в эквиваленте. Средневзвешенная доходность новых выпусков составила около 15,74% годовых в гривне и 3,05% в долларах США.

По состоянию на 1 июня 2026 года в обращении находятся ОВГЗ на сумму более 2 трлн гривен. Крупнейшими владельцами государственных облигаций остаются банки, которые контролируют более 46% рынка. На втором месте – Национальный банк Украины с долей более 33%.

Физические лица уже владеют почти 7,5% всех государственных облигаций, а юридические лица – более 11%. В условиях полномасштабной войны внутренние государственные заимствования стали одним из ключевых источников наполнения бюджета.

Средства, привлеченные через ОВГЗ, используются для финансирования расходов государства, поддержки социальных программ, выплаты зарплат бюджетникам и обеспечения стабильности финансовой системы. С начала полномасштабного вторжения через механизм внутренних государственных заимствований Украине удалось привлечь более 2,2 трлн гривен.

Одной из причин популярности ОВГЗ стала простота приобретения. Сегодня украинцы могут инвестировать в государственные ценные бумаги через банки, брокерские компании или непосредственно через приложение Дія. Минимальная стоимость одной облигации составляет 1000 гривен, 1000 долларов США или 1000 евро в зависимости от выпуска.

Оформление инвестиции занимает всего несколько минут, а весь процесс можно пройти онлайн. Для многих украинцев это стало альтернативой банковским депозитам и одним из самых надежных способов сохранить сбережения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине прогнозируют новое подорожание товаров и услуг – до конца 2026 года инфляция может вырасти почти до 10%, а больше всего это ударит по продуктам, коммуналке и импортным товарам. В то же время ожидается, что зарплаты украинцев и дальше будут расти из-за дефицита работников, а экономика после сложной зимы постепенно вернется к восстановлению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!