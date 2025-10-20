Действуют ли в Польше карты украинских банков: что нужно знать

Украинцы, проживающие в Польше, могут пользоваться картами как местных, так и украинских банков. Однако если они продолжают платить налоги в Украине, им придется декларировать доходы, полученные вне страны. А кроме того, соблюдать валютные правила при переводах между украинскими и иностранными банками.

Об этом сообщает Visit Ukraine. Отмечается, что особенно актуально это для тех, кто:

Переводит деньги из Польши на украинские счета.

Получает оплату от иностранных компаний.

"В определенных случаях такие переводы могут подпадать под валютный контроль. Или требовать пояснения происхождения средств, особенно если речь идет о крупных суммах", – рассказали аналитики.

При этом они напомнили: Польша и Украина участвуют в международной системе автоматического обмена налоговой информацией. Т.е., налоговые органы обеих стран регулярно обмениваются данными о счетах и доходах резидентов.

"Если украинец является налоговым резидентом Польши, информация о его украинских счетах может автоматически передаваться польским властям. И наоборот", – объяснили авторы материала.

Могут ли украинцы открыть счет в польском банке

В то же время, отмечается, польское законодательство не запрещает украинцам открывать банковские счета в этой стране. Для этого, подчеркивается, как правило, достаточно:

Предоставить паспорт.

Подтвердить адрес проживания – постоянного или временного пребывания.

"Многие банки также позволяют открыть счёт онлайн, если у человека есть PESEL (идентификационный номер)", – рассказали аналитики.

В то же время, отмечается, если лицо стало налоговым резидентом Польши, то все его доходы, включая поступления на счета в других странах, подлежат декларированию. Резидентом же, подчеркивается, начинают считать тех, кто:

Находится в стране более 183 дней в году.

Имеет там "центр жизненных интересов".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Италии начали выдавать пластиковые карты временной защиты со сроком действия до 4 марта 2027 года. Получают их те, кто подал документы в 2025 году – впервые или на продление. А также те, у кого "зависли" дела (практики) в квестуре (полицейский орган, занимающийся вопросами иммиграции).

