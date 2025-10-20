Действуют ли в Польше карты украинских банков: что нужно знать
Украинцы, проживающие в Польше, могут пользоваться картами как местных, так и украинских банков. Однако если они продолжают платить налоги в Украине, им придется декларировать доходы, полученные вне страны. А кроме того, соблюдать валютные правила при переводах между украинскими и иностранными банками.
Об этом сообщает Visit Ukraine. Отмечается, что особенно актуально это для тех, кто:
- Переводит деньги из Польши на украинские счета.
- Получает оплату от иностранных компаний.
"В определенных случаях такие переводы могут подпадать под валютный контроль. Или требовать пояснения происхождения средств, особенно если речь идет о крупных суммах", – рассказали аналитики.
При этом они напомнили: Польша и Украина участвуют в международной системе автоматического обмена налоговой информацией. Т.е., налоговые органы обеих стран регулярно обмениваются данными о счетах и доходах резидентов.
"Если украинец является налоговым резидентом Польши, информация о его украинских счетах может автоматически передаваться польским властям. И наоборот", – объяснили авторы материала.
Могут ли украинцы открыть счет в польском банке
В то же время, отмечается, польское законодательство не запрещает украинцам открывать банковские счета в этой стране. Для этого, подчеркивается, как правило, достаточно:
- Предоставить паспорт.
- Подтвердить адрес проживания – постоянного или временного пребывания.
"Многие банки также позволяют открыть счёт онлайн, если у человека есть PESEL (идентификационный номер)", – рассказали аналитики.
В то же время, отмечается, если лицо стало налоговым резидентом Польши, то все его доходы, включая поступления на счета в других странах, подлежат декларированию. Резидентом же, подчеркивается, начинают считать тех, кто:
- Находится в стране более 183 дней в году.
- Имеет там "центр жизненных интересов".
