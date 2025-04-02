Чиновники в Украине выбирают не биткоин: названа любимая криптовалюта чиновников

Украинские чиновники все чаще декларируют криптовалюту – за год количество таких деклараций выросло на 10%, а с начала полномасштабной агрессии России – в 2,2 раза. Чаще виртуальные активы можно заметить у представителей Национальной полиции Украины. В то же время наиболее популярными являются Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) и Ethereum (ETH).

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Как сообщает Опендатабот, 2113 госслужащих в Украине задекларировали криптовалюты в 2024 году. В прошлом году их было 1917, а в 2021, последнем до большой войны, году - 970.

Почти каждая седьмая декларация (322 или 15%) принадлежит работникам Национальной полиции Украины. Представители других силовых структур и гражданских учреждений также часто декларируют криптоактивы:

прокуратура – 240;

суды – 227;

горсовета – 119;

Вооруженные силы Украины – 77;

Национальное антикоррупционное бюро Украины – 38.

Чаще всего чиновники отчитываются о криптовалюте в Киеве и области, где было подано 582 и 185 криптодеклараций соответственно. Остальные регионы заметно отстают от столицы:

Харьковщина – 172 госслужащих с криптой;

Днепропетровщина – 167;

Львовщина – 133.

Самыми любимыми активами должностных лиц являются криптодоллары Tether (USDT), которые можно заметить в 802 декларациях. В то же время, активы с наибольшей рыночной капитализацией Bitcoin (BTC, XBT) и Ethereum (ETH) декларировали соответственно 731 и 713 раз (следует отметить, что в одной декларации могут встречаться несколько активов одновременно). Больше всего криптовалюты принадлежит:

биткоинов – председателю Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики Олегу Бондаренко (80 BTC, что эквивалентно 279,4 млн гривен);

"эфира" – нардепа Сергея Майзеля (200 ETH – эквивалентно 15,5 млн гривен);

– нардепа Сергея Майзеля (200 ETH – эквивалентно 15,5 млн гривен); Tether – начальник департамента Офиса Генерального прокурора Виталия Бровко (847 908 USDT, или около 35 млн гривен).

Впрочем, у некоторых чиновников был шанс возглавить рейтинг крупнейших криптовладельцев среди госслужащих, но они указали, что потеряли доступ к своим активам. Например, заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины Роман Сарамага еще в 2021 году указал, что потерял ключи до 380,95 BTC, что по состоянию на 1 апреля равняется 1,33 млрд грн в национальной валюте. А депутат Подольского районного совета Одесской области Игорь Осипов в прошлом году указал, что потерял ключи к криптокошельку из 1 800 ETH (более 140 млн грн).

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