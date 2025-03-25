Мошенники придумали новые способы кражи криптовалюты: как защитить свой кошелек

Мошенники начали активнее использовать фишинговые атаки, поддельные кошельки, злонамеренное программное обеспечение и манипуляции с подписанием смарт-контрактов, чтобы получить доступ к крипто-средствам жертв. Для защиты своих финансов важно проверять адреса и использовать двухфакторную проверку подлинности, а также хранить средства на холодных кошельках.

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Об этом сообщил специалист по кибербезопасности компании CyberСrypta Алексей Гриневич в комментарии "Минфину". За последний год хакеры и мошенники похитили криптовалюты на общую сумму более 3 миллиардов долларов, что на 15% больше, чем в 2023 году, отмечает исследование компании PeckShield.

Основная часть этой суммы – 71% (около 2,15 миллиардов долларов) была похищена из-за взломов и хакерских атак. Остальные 29% (834,5 миллиона долларов) стали результатом мошеннических действий.

В прошлом году самым большим взломом стала атака на японскую криптобиржу DMM Bitcoin, где исчезло более 305 миллионов долларов. Кроме того, 290 миллионов долларов были похищены с платформы PlayDapp, а 230 миллионов долларов с торговой площадки WazirX. По оценкам аналитиков компании Chainalysis, масштабы криптовалютного мошенничества в 2024 году достигли 10-12 миллиардов долларов.

В феврале этого года одна из крупнейших криптобирж мира Bybit стала жертвой крупнейшей криптовалютной кражи в истории – хакеры похитили более 1,46 миллиарда долларов. Подозревается, что за атакой стояли хакеры из Северной Кореи. Этот случай показал, что даже в крупных организациях человеческий фактор остается слабым звеном защиты. Мошенники воспользовались доступом к подписантам холодного кошелька Bybit и смогли обмануть работников биржи, что позволило им перевести все средства на свои счета.

Несмотря на старые методы, мошенники постоянно придумывают новые варианты надувательства своих жертв. Одной из новых недавно появившихся тактик является перевод небольших сумм криптовалюты, таких как 0,00001 USDT или ETH, случайным пользователям. Люди, замечая такие переводы, часто копируют адрес кошелька для будущих транзакций, не подозревая, что адрес может быть поддельным. Они могут ошибочно отправить криптовалюту мошенникам. Поэтому важно тщательно проверять каждый адрес перед транзакцией.

Кроме этого, мошенники активно пытаются заманить людей, желающих обмануть других. Прикидываясь новичками, они просят помощи в преданиях криптовалюты и часто раскрывают свои кошельки. Затем, после того как доверчивые пользователи помогают, они обнаруживают, что им нужно уплатить комиссию, чтобы вывести средства, и теряют свои собственные деньги, поскольку система безопасности не позволяет просто так забрать деньги. Наиболее популярными схемами криптовалютного мошенничества являются:

Фишинговые атаки – мошенники создают фальшивые сайты или копии популярных платформ (MetaMask, Trust Wallet, Binance), завлекая пользователей через поддельные письма или рекламу. Затем жертвы вводят свои данные на фальшивых платформах и мошенники используют их для доступа к реальным счетам;

псевдобиржи и кошельки – мошенники создают фальшивые биржи или кошельки, где пользователи могут зарегистрироваться и пополнить счет. После пополнения мошенники забирают все поступившие на платформу средства;

– мошенники создают фальшивые биржи или кошельки, где пользователи могут зарегистрироваться и пополнить счет. После пополнения мошенники забирают все поступившие на платформу средства; подписание опасных смарт-контрактов – пользователи подключают свои кошельки к DeFi-платформам или NFT-дропам, не проверяя условия контракта. Это позволяет мошенникам беспрепятственно изымать средства;

– пользователи подключают свои кошельки к DeFi-платформам или NFT-дропам, не проверяя условия контракта. Это позволяет мошенникам беспрепятственно изымать средства; вредоносное программное обеспечение – вирусы, изменяющие скопированный адрес кошелька в буфере обмена, или программы, ворующие пароли и seed-фразы пользователей;

– вирусы, изменяющие скопированный адрес кошелька в буфере обмена, или программы, ворующие пароли и seed-фразы пользователей; социальная инженерия – мошенники используют эмоциональные манипуляции, чтобы убедить жертв перевести деньги. К примеру, жертва может верить, что она помогает кому-то через онлайн-роман или инвестиционную возможность, а в результате теряет большие суммы денег.

Самое главное правило защиты от мошеннических схем – быть внимательным и осторожным. Вот несколько советов, которые помогут вам сохранить свои активы:

не храните seed-фразу в онлайн-режиме и никому ее не передавайте, известные криптовалютные сервисы никогда не спросят вашу seed-фразу;

и никому ее не передавайте, известные криптовалютные сервисы никогда не спросят вашу seed-фразу; установите двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов на биржах;

для всех аккаунтов на биржах; если вы храните большие суммы в криптовалюте, используйте холодные кошельки, не подключенные к интернету;

проверяйте URL-адреса сайтов и проверяйте номера кошельков перед каждой транзакцией;

и перед каждой транзакцией; покупая криптовалюту, используйте только проверенные сервисы, советуем советы знакомых или обзоры от специалистов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в начале 2025 года активизировались мошенники, присылающие украинцам письма якобы от имени системы госуслуг Действие. В письмах аферисты предлагают получить ежегодное налоговое возмещение, а на самом деле воруют данные карт и очищают счета жертв.

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