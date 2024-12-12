Чьи посылки и письма смогут открывать правоохранители: украинцам рассказали, чего ожидать

Законопроект №12294, принятие которого позволит правоохранителям открывать почтовые отправления украинцев, направлен на уточнение понятий в законодательстве – и не создает новых рисков для добропорядочных граждан. Т.е., он направлен на тех, кто мог совершить преступление, а потому массового вскрытия посылок и писем не предусматривается.

Видео дня

Об этом рассказал экс-советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, передает Киев24. Он объяснил: речь идет о процедуре в рамках расследования уголовных производств.

"Судья должен дать разрешение, а для того, чтобы он дал разрешение, следователь должен обосновать, для чего эту процедуру надо сделать. То есть здесь для добропорядочных граждан абсолютно ничего не меняется – в законе лишь меняется порядок использования терминологии", – утверждает Мартыненко.

Напомним, инициаторами законопроекта выступила группа депутатов, в том числе "слуги народа" Максим Павлюк, Сергей Ионушас и Вячеслав Медяник. Они предлагают включить в статью 258 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующую вмешательство в частное общение, норму об аресте, осмотре и выемке почтовых отправлений на объектах почтовой связи (ранее просто корреспонденции).

Это даст правоохранителям возможность осматривать письма. А кроме того:

почтовые карты;

мелкие пакеты;

мешки "М";

адресную почтовую рассылку;

отправления для слепых;

посылки;

отправления EMS и другие материальные носители для передачи информации между лицами.

При этом, согласно документу, отправления смогут осматриваться без ведома только после наложения на них ареста на основании определения следственного судьи. Отмечается, что такое решение будет приниматься в исключительных случаях, например при наличии достаточных оснований считать, что такие отправления могут содержать вещи, документы или сведения об обстоятельствах, имеющих значение для досудебного расследования.

Если такие вещи будут обнаружены, следователь сможет их конфисковать. В случае необходимости сохранения конфиденциальности наложения ареста на почтовые отправления следователь может ограничиться снятием копий или получением образцов. А в случае необходимости на них могут нанести специальные отметки, оборудовать техническими средствами контроля или же заменить безопасными аналогами.

Если важные для расследования вещи или документы не обнаружены, осмотренные почтовые отправления вручат адресату. Но о каждом случае проведения осмотра, выемки или задержания почтовых отправлений на объектах почтовой связи составляется протокол.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же сама "Укрпочта" обновила стандарты упаковки отправлений. В частности, посылки, обрабатываемые на автоматизированных линиях, должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. В компании утверждают, что это позволит доставлять отправление между городами Украины уже на следующий день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!