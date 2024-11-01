"Укрпочта" изменила правила упаковки посылок: сколько стоят коробки

"Укрпочта" обновляет стандарты упаковки отправлений. В частности, посылки, обрабатываемые на автоматизированных линиях, должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. В компании утверждают, что это позволит доставлять отправление между городами Украины уже на следующий день. Если же отправка не имеет надлежащей упаковки, то ее можно будет приобрести непосредственно в отделении "Укрпочты". Цены колеблются от 10 коп. до 36 грн, хотя есть и бесплатная позиция.

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Об этом сообщили на самой "Укрпочте". Там отметили:

Новые требования начинают действовать с 1 ноября.

Для удобства клиентов компания сделала переходный период до 11 ноября.

"Укрпочта" внедряет автоматизированные сортировочные линии. Это позволит доставлять отправку между городами Украины уже на следующий день. Инновационная система значительно улучшает скорость и качество обслуживания, но требует соответствующей упаковки посылок", – объяснили необходимость в изменениях на почте.

При этом там подчеркнули: компания внедряет 2 новых понятия. В частности:

ручную сортировку;

автоматизированную сортировку.

"Соответственно, обновляются стандарты упаковки для отправок, которые будут обрабатываться автоматически", – отметили в "Укрпочте".

Новые требования "Укрпочты" к упаковке посылок

Как объяснили в компании, теперь все обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты. Которые будут соответствовать размерам отправлений.

"Для удобства клиентов "Укрпочта" предоставляет пакеты для мелких отправлений бесплатно", – отметили в компании.

При этом подчеркивается: клиенты также могут использовать собственные коробки. Однако только, если те отвечают требованиям надежности и сохранения целостности отправлений.

"Компания не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями. Такими как вмятины, разрывы или пятна", – подчеркнули в "Укрпочте".

Если же отправка не имеет надлежащей упаковки, то ее можно будет приобрести непосредственно в отделении "Укрпочты". "Для удобства клиентов в переходный период цены на упаковочные материалы снижены", – рассказали в компании.

В то же время, отмечается, часть отправлений будет обрабатываться вручную – по причине непригодности для обработки автоматизированными сортировочными линиями. Соответственно, стоимость таких отправлений будет выше, а рассчитывать ее будут по тарифу для негабаритных отправлений. Речь о посылках:

"некоробочного формата";

с острыми или выступающими частями;

без ровного основания;

с нестандартными размерами.

Актуальные тарифы на упаковку

"Зухвалий пакет" – бесплатною.

Пакет полиэтиленовый с клапаном (190x240мм) – 10 коп.

Пакет полиэтиленовый с клапаном (240x320мм) – 10 коп.

Пакет полиэтиленовый с клапаном (300x400мм) – 3 грн.

Пакет полиэтиленовый с клапаном (400x580мм) – 3 грн.

Коробка 0,3 кг (120х100х60 мм), самосборная – 5 грн.

Коробка 0,7 кг (200х150х90 мм) – 5 грн.

Коробка 1 кг (Стандарт) – 11 грн.

Коробка 2 кг квадратная (240х200х160 мм) – 10 грн.

Коробка тубус 3 кг (600х150х130 мм) – 18 грн.

Коробка 3 кг (233х233х206 мм) – 10 грн.

Коробка 5 кг (393х233х206 мм) – 15 грн.

Коробка 10 кг (393х343х276 мм) – 20 грн.

Коробка 15 кг (593х343х276 мм) – 25 грн.

Коробка 20 кг (470х400х430 мм) – 35 грн.

Коробка 30 кг (690х390х420 мм) – 40 грн.

Коробка тубус 5 кг (1100х150х130 мм) – 27 грн.

Коробка белая 5 кг (393х233х206 мм) – 27 грн.

Коробка белая 10 кг (393х343х276 мм) – 36 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрпочта" повысила цены на марки. Причина – изменения в налоговом законодательстве. Теперь марки, а также маркированные конверты и карты будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.

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