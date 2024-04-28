Части украинцев упростили оформление пенсий: что известно

В Украине упростили процесс получения пенсий для людей, проживавших и работавших за пределами страны. Речь идет о тех, кто после начала войны переехал на территорию Украины, не контролируемую российскими оккупантами, из Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Известно, что до этого люди, которые переезжали с временно оккупированных территорий, а это Крым, Донецкая и Луганская области и хотели получать пенсию в Украине, должны были подтвердить, что им не выплачивают пенсии из страны-агрессорки. Об этом говорится в объяснении Кабмина.

Однако в правительстве утверждают, что после полномасштабного вторжения в Украину разорвали любого рода дипломатические отношения, документооборот и другие контакты.

"РФ и Украина вышли из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению. В связи с этим украинцы, часть своей профессиональной жизни работавшие в РФ, Беларуси, Армении, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане , Узбекистане, упустили возможность включать периоды такой работы в свой страховой стаж в Украине.

Это, в свою очередь, приводило к уменьшению их пенсионных прав, и соответственно размеров пенсии (или вообще лишало право на назначение пенсии)", - подчеркнули в Кабмине.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, пенсии в Украине будут перечислены с 1 мая. Речь идет о тех, кто достиг от 70 лет и при этом размер их выплаты не достигает 10 340,35 грн. Такой перерасчет произойдет автоматически.

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