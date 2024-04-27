В Украине автоматически пересчитают пенсии с 1 мая: кого коснется повышение

Пенсии в Украине пересчитают с 1 мая. Речь идет о тех, кто достиг возраста от 70 лет и при этом размер их выплаты не достигает 10 340,35 грн. Такой перерасчет произойдет автоматически.

Об этом говорится в публикации издания "На пенсии". Чтобы получить доплаты, нужно соответствовать двум критериям. Прибавка к пенсии осуществляется автоматически, поэтому в Пенсионный фонд обращаться не нужно.

Предусмотрены следующие надбавки:

пенсионерам от 70 до 74 лет – 300 гривен;

пенсионерам от 75 до 79 лет – 456 гривен;

пенсионерам старше 80 лет – 570 гривен.

Выплаты пенсионеры получат в месяц после достижения пенсионером соответствующего возраста, что позволяет претендовать на них. Средняя пенсия выросла с 5385 до 5743 грн.

Следующий перерасчет ожидается в июне

Пенсии автоматически пересчитают тем, кто после назначения или пересчета продолжал работать. Важное условие – чтобы на 1 марта 2024 года такой пенсионер приобрел 24 месяца страхового стажа.

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам – 1 апреля 2024 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая).

Также с 1 апреля провели перерасчет пенсий из-за повышения минималки. Повышение минимальной зарплаты с 7100 до 8000 грн приведет к повышению гарантированной пенсии для определенной категории лиц с 2840 до 3200 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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