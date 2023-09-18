Часть ВПЛ, которых лишили выплат, смогут вернуть себе помощь: что придумали в Кабмине

Украинцы, которые потеряли право получать помощь как ВПЛ (переселенцы) из-за своего выезда за границу, смогут вернуть выплаты. Сделать это они смогут после возвращения в Украину.

Правительство уже готовит соответствующие изменения в порядок выплат для внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

По ее словам, изменения будут предусматривать сроки, в которые людям могут восстановить выплаты. Этот вопрос еще решается, рассматриваются сроки от 15 до 30 дней.

"К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться, и таким людям тоже будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут рассчитывать на помощь от государства", – добавила Верещук.

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Она также прокомментировала результаты проверок законности выплат переселенцам. В начале сентябре проверили более полутора тысяч выплат, и по результатам верификации помощь сохранили 80% переселенцев. "То есть только около 300 человек такую помощь не будут дальше выплачивать", – отметила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки списывают в счет непогашенных кредитов государственные выплаты, которые получают переселенцы (ВПЛ). Эту возможность предлагают заблокировать – Кабинет министров уже зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде.

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