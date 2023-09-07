Банки отбирают выплаты ВПЛ за долги по кредитам: Кабмин решил вмешаться

Украинские банки списывают в счет непогашенных кредитов государственные выплаты, которые получают переселенцы (ВПЛ). Эту возможность предлагают заблокировать – Кабинет министров уже зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной Раде.

Видео дня

Жалобы о списании помощи для ВПЛ стало получать Минреинтеграции. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Верещук.

"В последнее время участились жалобы на то, что банки обращают взыскания на средства, получаемые внутренними переселенцами как помощь на проживание", – заявила Верещук. Речь идет о ежемесячных выплатах 2000 грн на одного взрослого и 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью.

По словам министра, такую практику нужно прекратить. Верещук призвала нардепов принять уже зарегистрированный правительственный законопроект № 9065. Документ запрещает взыскание средств, получаемых в качестве помощи на проживание ВПЛ.

"Понимаю, что переселенец может быть должен банку деньги. Но коммерческое кредитование имеет свои опасности, которые являются частью банковского бизнеса. Помощь переселенцам платится не для того, чтобы эти деньги забирали банки. Идея в том, чтобы помочь человеку выжить в течение какого-то времени", – объяснила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 сентября ввели новые причины для отмены выплат переселенцам. Это коснется тех, кто потратил более 100 тыс. грн за одну покупку, купил машину, которой не больше 5 лет, имеет пригодное для проживания жилье на неоккупированной территории и т.д.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!