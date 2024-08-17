Часть украинцев получит пенсию еще до 50 лет: названы особые категории

В Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет. Однако часть украинцев вышли на заслуженный отдых значительно раньше. Среди них судьи, прокуроры, военные и правоохранители.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. К примеру, пенсию по инвалидности получают около 1,5 млн украинцев. Их средний пенсионный возраст составляет всего 46,5 года. Пенсию в случае потери кормильца получает более полумиллиона человек – пенсионный возраст составляет всего 30,6 года. Военные и полицейские (это еще полмиллиона человек) выходят на заслуженный отдых в 51,1 года. "Чернобыльцы" – в 42 года, прокуроры – в 47,1 года, судьи – в 55,4 года.

В Украине специальные выплаты получат 11,3% от общей численности сравнения. При этом среди стран ОЭСР один из самых больших показателей в Польше – 6%. То есть почти вдвое меньше, чем в Украине. При этом в среднем украинцы со специальными пенсионными правами уходят на пенсию в 45 (!) лет.

Сейчас средняя пенсия составляет 5,8 тыс. грн, дефицит покрывается из центрального бюджета. Однако при этом 62,6% пенсионеров получают выплату до 5 тыс. грн. Пенсия со средней зарплатой составит около 4,2 тыс. грн. То есть украинец, имевший среднюю зарплату примерно в 15,4 тыс. грн, на пенсии сможет получать только 27,2% привычного заработка. Достаточным считается показатель в 40%.

Почти равное количество пенсионеров и плательщиков взносов необычно по сравнению со странами ОЭСР, говорится в отчете. Нормальная ситуация, когда количество работающих значительно превышает количество пенсионеров. Тогда это позволяет обеспечивать достаточный размер выплаты. Но, в отличие от большинства стран, в Украине уменьшается также и количество пенсионеров. Например, еще в январе 2020-го, согласно данным Пенсионного фонда, их было 11,3 млн. То есть на 1 млн человек больше.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине для части получателей изменились правила выплаты пенсии. Речь идет о пенсионерах, временно проживающих за границей. Теперь они должны проходить специальную проверку – идентификацию.

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