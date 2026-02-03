Часть пенсионеров имеет право почти на 3 тыс. грн доплаты: при каких условиях

В 2026 году нетрудоустроенные пенсионеры из зон радиоактивного загрязнения получают ежемесячную доплату 2 595 грн, что более чем на 200 грн больше, чем в прошлом году. Право на выплату имеют только те, кто имеет подтвержденный чернобыльский статус и фактически проживает на соответствующих территориях.

Такие изменения предусмотрены статьей 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" и уже действуют в текущем году. Повышенную доплату получают нетрудоустроенные пенсионеры, которые постоянно проживают:

в зоне безусловного (обязательного) отселения;

в зоне гарантированного добровольного переселения.

Именно эти территории относятся к наиболее радиационно загрязненным после аварии на Чернобыльской АЭС. В 2026 году размер доплаты вырос с 2 391 грн до 2 595 грн в месяц. Повышение связано с увеличением прожиточного минимума, от которого напрямую зависит размер этой выплаты. Право на специальную доплату имеют пенсионеры, которые:

проживали или работали на загрязненных территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года ;

или ; имеют официально подтвержденный статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы;

на момент получения доплаты не работают и фактически проживают в соответствующей зоне.

Выплата назначается только при условии подтверждения места жительства – государство проверяет эти данные через официальные реестры. Закон четко определяет категории пенсионеров, которые не имеют права на эту надбавку. Речь идет о лицах, которые:

выехали из загрязненных территорий после аварии, а впоследствии вернулись;

переехали или зарегистрировались в зоне отселения уже после Чернобыльской катастрофы;

трудоустроились или выехали за пределы зоны отселения.

В таких случаях выплату прекращают автоматически, без подачи дополнительных заявлений. По данным правительства, сейчас около 105 тысяч пенсионеров подтвердили проживание в радиационно загрязненных зонах и имеют право на специальную доплату.

Дополнительные расходы государственного бюджета на повышение этих выплат в 2026 году оцениваются почти в 300 млн гривен. Государство отмечает, что такая поддержка должна компенсировать сложные условия жизни людей, которые десятилетиями испытывают влияние последствий Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине перестали платить пенсии 337 тыс. пенсионерам с оккупированной территории (общее их количество – 1,3 млн). Речь идет о тех переселенцах, которые не успели до конца 2025-го пройти идентификацию и подтвердить, что не получают пенсию от РФ.

