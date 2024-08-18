Будут штрафовать на тысячи гривен: за парковку в каком месте придется заплатить наибольший штраф

В Украине парковка на местах для людей с инвалидностью без соответствующих документов карается штрафом от 1020 до 1700 гривен, а повторное нарушение может привести к штрафу до 2550 гривен. Использование знака "Водитель с инвалидностью" грозит украинцам штрафом до 2700 гривен.

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OBOZ.UA разобрался, какой штраф грозит лицам, паркующимся на местах для лиц с инвалидностью, а также как их уплатить. Парковка на местах, отведенных для людей с инвалидностью, – это не только вопрос законопослушности, но и уважение к другим участникам дорожного движения.

В Украине действуют строгие правила по парковке на специальных местах для лиц с инвалидностью, и их нарушение может повлечь за собой значительные штрафы. Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), парковка на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без соответствующих документов карается штрафом в размере:

1020-1700 грн – за первое нарушение;

– за первое нарушение; 2040-2550 грн – за повторное нарушение.

Кроме того, если ваш автомобиль препятствует движению лиц с инвалидностью во время остановки или стоянки, вам также грозит штраф в размере:

1000-1700 грн.

Использование знака "Водитель с инвалидностью" без соответствующих документов является серьезным нарушением. Такой знак могут размещать только лица с инвалидностью или водители, перевозящие таких лиц. Использование этого знака без соответствующих документов или без явно выраженных признаков инвалидности может привести к штрафу:

1020-2700 грн.

Чтобы избежать штрафов, водители должны соблюдать правила дорожного движения и парковать свои транспортные средства исключительно в разрешенных местах. Места для лиц с инвалидностью обозначены знаками или разметкой 1.30. Если такие места заняты, граждане с инвалидностью имеют право на бесплатную парковку в другом месте при наличии соответствующего документа (пенсионного удостоверения, удостоверения получателя государственной социальной помощи или справки о предоставлении льготы).

Если нарушение правил парковки фиксируется камерами, о штрафе можно узнать через несколько сервисов. В частности, в приложении Действие, на сайте Главного сервисного центра МВД Украины, в мобильных приложениях Monobank, Приват24, а также с помощью специальных телеграмм-ботов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в системе госуслуг Действие предусмотрено возможность уплаты штрафов онлайн. Причем уплатить можно не только за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), но и штрафы за административные нарушения.

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