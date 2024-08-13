УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Не только нарушения ПДД: какие штрафы можно оплатить через Дію и где их искать. Инструкция

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
318
Как оплатить штраф онлайн

В системе госуслуг Дія предусмотрена возможность уплаты штрафов онлайн. Причем заплатить можно не только за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), но и штрафы за административные нарушение.

Видео дня

Там же, к слову, можно узнать и о наличии самого штрафа. Об этом свидетельствует информация с портала Дія.

Как заплатить штраф за нарушение ПДД в Дії

Чтобы оплатить штраф за нарушение ПДД, нужно авторизоваться в приложении Дія. Затем:

  • перейти в раздел "Сервисы";
Меню "Сервисы" в Дія
  • выбрать подраздел "Водителю";
Услуги для водителей в Дія
  • зайти в меню "Штрафы ПДР".
Оплата штрафов в Дії

Система покажет штрафы в двух разных вкладках – "Неуплаченные" и "Уплаченные". В разделе "Неуплаченные" необходимо выбрать нужный штраф и оплатить его с помощью любой удобной банковской карточки.

Списки штрафов в Дії

Другие штрафы в Дії: как найти и оплатить

Речь идет о штрафах, наложенных за админнарушения. Чтобы их найти, нужно после авторизации в Дії:

  • зайти в раздел "Сервисы" (как и в случае со штрафами ПДД);
  • перейти в подраздел "Судебные услуги";
Где искать судебные штрафы в Дії
  • выбрать "Судебные штрафы".
Штрафы в Дії.

В случае, если штраф наложен, система его покажет. Оплата производится с банковской карты.

Как выглядит админштраф

Квитанция автоматически поступит в суд. После зачисления средств дело закроют.

Как сообщал OBOZ.UA, для украинских водителей могут ввести новый штраф. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!