Не только нарушения ПДД: какие штрафы можно оплатить через Дію и где их искать. Инструкция

В системе госуслуг Дія предусмотрена возможность уплаты штрафов онлайн. Причем заплатить можно не только за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), но и штрафы за административные нарушение.

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Там же, к слову, можно узнать и о наличии самого штрафа. Об этом свидетельствует информация с портала Дія.

Как заплатить штраф за нарушение ПДД в Дії

Чтобы оплатить штраф за нарушение ПДД, нужно авторизоваться в приложении Дія. Затем:

перейти в раздел "Сервисы";

выбрать подраздел "Водителю";

зайти в меню "Штрафы ПДР".

Система покажет штрафы в двух разных вкладках – "Неуплаченные" и "Уплаченные". В разделе "Неуплаченные" необходимо выбрать нужный штраф и оплатить его с помощью любой удобной банковской карточки.

Другие штрафы в Дії: как найти и оплатить

Речь идет о штрафах, наложенных за админнарушения. Чтобы их найти, нужно после авторизации в Дії:

зайти в раздел "Сервисы" (как и в случае со штрафами ПДД);

перейти в подраздел "Судебные услуги";

выбрать "Судебные штрафы".

В случае, если штраф наложен, система его покажет. Оплата производится с банковской карты.

Квитанция автоматически поступит в суд. После зачисления средств дело закроют.

Как сообщал OBOZ.UA, для украинских водителей могут ввести новый штраф. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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