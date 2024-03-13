Британия будет платить беженцам за переезд в Руанду: Times раскрыли детали

Правительство Британии разработало схему, согласно которой просители убежища в королевстве, чьи заявки были отклонены, вместо депортации на родину смогут переехать в Руанду и получить выплаты в размере 3 тыс. фунтов стерлингов. Денежные средства предоставляются от британского правительства.

Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на представителя МВД страны. "Мы изучаем возможность [внедрения опции] добровольного переезда в Руанду для тех, кто не имеет права находиться здесь (в Великобритании)", – сказал он.

В Соединенном Королевстве уже действует схема предоставления финансовой помощи в размере до 3 тыс. фунтов стерлингов для просителей убежищ, чьи заявки были отклонены, а также для иностранных преступников и других мигрантов, не имеющих права оставаться на территории Британии. Особенностью нового механизма является то, что теперь им предлагают не возвращение в страну своего происхождения, а переезд в Руанду.

В британском МВД считают, что эта схема может быть интересна для граждан охваченных войной или авторитарных стран. В качестве примера таких стран приводятся Афганистан и Иран. The Times отметила, что воспользоваться этим предложением могут десятки тысяч человек.

В прошлом году МВД Британии отклонило более 30 тыс. просьб на получение убежища. После этого около 4 тыс. человек решили добровольно вернуться к себе на родину. Кроме них, самостоятельно в страну своего происхождения вернулись еще 15 тыс. человек — преимущественно отсидевшие свой тюремный срок в королевстве, а также лица с просроченной визой. Кроме того, 6,4 тыс. человек были принудительно возвращены на родину.

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