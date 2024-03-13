Кто из ВПЛ в Украине может вскоре остаться без выплат: озвучены причины
С января в Украине часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не будет получать выплаты от государства. В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.
Также не смогут получать помощь переселенцы, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".
Кто останется без выплат?
- ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
- приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);
- имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;
- приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;
- имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.
Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине жители 14 областей могут зарегистрироваться на денежную помощь в сумме 10800 и 14400 грн. В программе принимают участие граждане, усыновившие ребенка с инвалидностью, заявители, усыновившие двух и более детей, ВПЛ, заявители, усыновившие ребенка в возрасте от 5 лет (на момент усыновления).
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