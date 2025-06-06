Богатый прокурор добился многократного повышения пенсии: ежемесячно будет получать более 126 тысяч

Харьковский районный суд удовлетворил иск прокурора-пенсионера Александра Кухара и решил повысить его пенсию с 39,1 тыс. до 126,8 тыс. гривен в месяц. С января 2025-го прокурору в результате введения коэффициентов снизили выплату.

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Об этом говорится в решении суда №520/8664/25 от 3 июня 2025 года. Еще несколько лет назад Кухар обратился в суд с требованием рассчитать пенсию по старым, уже недействующим нормам закона, которые позволяли получать 90% от заработной платы. Он предоставил справку о зарплате в прокуратуре за декабрь – месяц, когда традиционно начисляются премии, – и добился перерасчета выплат.

В январе 2025 года, согласно правительственному решению, его пенсию ограничили, применив специальные коэффициенты. В результате Кухар начал получать 39,1 тысячи гривен ежемесячно. Однако с этим ограничением он не согласился и подал очередной иск.

Суд встал на сторону прокурора. В решении отмечается, что уменьшение выплат "приводит к ограничению конституционного права этой категории лиц на надлежащую социальную защиту, предусмотренную специальным законом".

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области выплатить с 01.01.2025 года пенсию в размере 126 851,96 грн в соответствии с протоколом о перерасчете пенсии - 90% от суммы месячной заработной платы, без применения коэффициентов к сумме превышения", – говорится в решении суда от 3 июня 2025-го.

К тому же Александр Кухар - один из самых богатых прокуроров на пенсии. Согласно декларации, он хранит наличными 190 тыс. долларов и 400 тыс. гривен. Его дочь имеет еще 12,7 тыс. долларов наличных, а жена, которая работает в суде, задекларировала 93 тыс. долларов.

Уже после начала полномасштабной войны Кухар приобрел внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 2021 года выпуска. На рынке такая модель стоит более 3 миллионов гривен, хотя в декларации указана стоимость - 900 тысяч гривен.

Кроме того, ему принадлежат:

дом в Харькове площадью 507,7 кв. м,

еще один - в Харьковской области (239,1 кв. м),

квартира в Харькове (110 кв. м),

доля в квартире площадью 428 кв. м также в Харькове.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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