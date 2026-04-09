Бизнесы игнорируют украинцев на рынке труда: кого не хотят привлекать к работе

Работодатели в Украине все острее ищут работников, особенно в сферах строительства, услуг, торговли и технических специальностей, где дефицит кадров ощущается больше всего. В то же время бизнес часто игнорирует людей в возрасте 55+, хотя именно они могут частично закрыть нехватку персонала при условии изменения подходов к найму.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в интервью медиа. По оценкам специалистов, страна уже потеряла до 17% рабочей силы по сравнению с 2021 годом, а это означает миллионы работников.

В то же время в этом кризисе скрыт и потенциальный ресурс – миллионы украинцев старшего возраста, которые остаются вне активной занятости. По словам Либановой, именно они могут стать ключом к стабилизации рынка труда уже в ближайшие годы.

Несмотря на очевидность кадрового кризиса, его реальные масштабы оценить сложно. Разные исследования дают разные результаты, одни говорят о том, что до 74% предприятий испытывают нехватку персонала, другие, что фактическая доля вакансий составляет лишь 4-5% от общей занятости. Такая разница объясняется не только методологией, но и отсутствием единого подхода к пониманию самого понятия "дефицита кадров".

Либанова подчеркивает, что в некоторых отраслях проблема действительно критическая. Например, в строительстве около 60% компаний признают, что нехватка работников сдерживает их развитие. В то же время в сельском хозяйстве, торговле или сфере услуг этот показатель значительно ниже – около 20%.

Украина уже потеряла более 2 миллионов занятых, и эти процессы продолжаются. Поэтому возвращение к довоенной ситуации на рынке труда в ближайшей перспективе выглядит маловероятным.

По состоянию на последние оценки, на подконтрольной Украине территории проживает около 31,5 миллиона человек. Значительную часть из них – примерно 7-8 миллионов – составляют люди в возрасте 55-74 лет. При этом уровень занятости среди старших украинцев остается низким.

Если среди людей 55-64 лет работает лишь 40-45%, а среди старших менее 10%, то в странах Европейского Союза эти показатели превышают 65%. По словам Либановой, эти кадры потенциально могут закрыть "дыры" на рынке труда, но автоматически этого не произойдет. Проблема заключается не только в количестве людей, но и в качестве рабочих мест и готовности бизнеса меняться.

Многие украинские предприятия до сих пор работают по моделям, предусматривающим тяжелый физический труд или устаревшие производственные процессы. В таких условиях привлекать не только старших работников, но и молодежь становится все сложнее. Именно поэтому ключевым фактором становится модернизация, автоматизация, цифровизация и переосмысление организации труда.

Несмотря на дефицит кадров, многие компании продолжают избегать найма людей старшего возраста. Причина – глубоко укоренившиеся стереотипы, что якобы такие работники менее гибкие, медленнее учатся и хуже адаптируются к новым технологиям.

В частности, среди украинцев распространяется, еще один распространенный миф, что трудоустройство людей 55+ "отбирает" рабочие места у молодежи. По словам Либановой, на самом деле экономика работает иначе, ведь увеличение занятости стимулирует рост спроса, производства и, как следствие, создание новых рабочих мест.

Возвращение украинцев из-за границы часто рассматривают как главный способ преодоления кадрового дефицита. Однако этот процесс сложный и длительный, ведь он зависит от безопасности, уровня жизни, доступности жилья и перспектив для детей.

Зато люди старшего возраста уже находятся в Украине. Они имеют опыт, социальные связи и часто готовы работать, это делает их наиболее быстрым и реалистичным ресурсом для рынка труда.

