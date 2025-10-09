Билеты на поезд за полцены: кто может сэкономить на поездках "Укрзалізницей" с 1 октября

В осенне-зимний период в Украине – с 1 октября по 15 мая – "Укрзалізниця" (УЗ) предоставляет скидку 50% на билеты во внутреннем сообщении для определенных категорий граждан. Круглогодичных льготы для других групп тоже остаются в силе.

Официальные правила размещены на сайте УЗ. OBOZ.UA разбирался, кто и сколько может сэкономить на билетах на поезд осенью 2025 года.

Сезонные льготы: кто получает скидку 50% с 1 октября

Скидку в 50% на проезд во внутреннем сообщении в период с 1 октября по 15 мая могут получить следующие категории граждан:

Жертвы нацистских преследований: 50% скидки без ограничения количества поездок (альтернатива: 1 бесплатный проезд раз в два года в течение года).

50% скидки без ограничения количества поездок (альтернатива: 1 бесплатный проезд раз в два года в течение года). Лица с инвалидностью вследствие войны III группы: 50% скидки без ограничения количества поездок (альтернатива: 1 бесплатный проезд раз в два года в течение года).

50% скидки без ограничения количества поездок (альтернатива: 1 бесплатный проезд раз в два года в течение года). Лица с инвалидностью вследствие войны I и II групп: 50% скидки без ограничения количества поездок (дополнительно: 1 бесплатный проезд раз в год в течение года).

50% скидки без ограничения количества поездок (дополнительно: 1 бесплатный проезд раз в год в течение года). Лица с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью: 50% скидки без ограничения количества поездок.

50% скидки без ограничения количества поездок. Сопровождающий для лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью: 50% скидки во время совместной поездки (не более одного сопровождающего).

для лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью: 50% скидки во время совместной поездки (не более одного сопровождающего). Сопровождающий для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы и участников боевых действий: 50% скидки без ограничения количества поездок при совместной поездке (дополнительно: 50% скидки 1 раз в год при сопровождении).

Важно! Для получения скидки необходимо предъявить удостоверение, подтверждающее право на льготный проезд. Документы нужно предъявлять и при покупке билета, и при посадке в поезд (вместе с билетом и документом, удостоверяющим личность).

Какие скидки действуют круглый год

Студенты и учащиеся учебных заведений: 50% скидки во всех вагонах внутреннего сообщения.

50% скидки во всех вагонах внутреннего сообщения. Дети в возрасте от 6 до 14 лет: 25% скидки на билеты во внутреннем сообщении.

скидки на билеты во внутреннем сообщении. Участники боевых действий: бесплатный проезд один раз в два года или 50% скидки один раз в год.

бесплатный проезд один раз в два года или 50% скидки один раз в год. Родители военнослужащих (погибших, умерших или пропавших без вести): 50% скидки во всех категориях поездов внутреннего сообщения.

Обратите внимание: дети в возрасте до 6 лет могут путешествовать поездами "Укрзалізниці" бесплатно. Однако в этом случае им не предоставляется отдельное место.

Программа лояльности: как получить минус 10% на билеты в "Интерсити"

"УЗ" предоставляет скидку 10% при покупке билетов в І и ІІ класс "Интерсити+" сразу "туда-обратно" .

при покупке билетов "Интерсити+" . Только на I класс "Интерсити+" при оформлении билетов за 20-15 суток до отправления предоставляется скидка 10%, далее действует базовый тариф, а за 4-2 суток цена возрастает на +10%, за 1 сутки на +15%.

при оформлении билетов за 20-15 суток до отправления предоставляется скидка 10%, далее действует базовый тариф, а за 4-2 суток цена возрастает на +10%, за 1 сутки на +15%. Скидка (или повышение) начисляется только на плацкартную часть билета.

Скидки на Интерсити+ действуют одновременно и суммируются.

