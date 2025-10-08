Цены кусаются, а самая длинная дорога занимает больше суток: сколько стоит добраться за границу на поезде. Все рейсы

Из Украины в города Европы сейчас курсирует более 20 регулярных железнодорожных рейсов, которые соединяют Киев с Польшей, Венгрией, Словакией, Австрией и Румынией. Однако цены на некоторые направления кусаются – дороже всего обойдется путешествие в Вену и Бухарест, где билеты стоят более 4 тысяч гривен.

Видео дня

OBOZ.UA собрал актуальные цены и продолжительность поездок, чтобы понять, сколько сейчас стоит добраться за границу на поезде из Киева. Спрос на железнодорожные поездки из Украины в Европу остается стабильно высоким.

С начала войны поезд стал основным видом международного транспорта для украинцев, ведь авиасообщение не работает, а автомобильные очереди на границе порой растягиваются на десятки часов. Поэтому многие выбирают именно "Укрзалізницю".

Среди самых популярных направлений – Польша, Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Билеты в эти страны покупают как те, кто едет на работу или учебу, так и туристы, которые планируют короткие путешествия.

Польша: Перемышль и Хелм – быстрее всего и популярнее всего

Направление Тип вагона Цена Продолжительность поездки Киев – Перемышль (IC+) 2 класс 1799 грн ~9 час 1 класс 2835 грн ~9 час Киев – Хелм Купе 2868 грн 10–12 час Люкс 4328 грн 10–12 ч

Поезда в Перемышль и Хелм курсируют ежедневно, иногда даже по несколько рейсов в сутки. Отмечается, что это самый оперативный вариант для тех, кто направляется дальше в Краков, Варшаву или Гданьск. По времени дорога занимает около 9-12 часов, в зависимости от маршрута и типа поезда.

Венгрия: Будапешт – самое длинное путешествие

Направление Тип вагона Цена Продолжительность поездки Киев – Будапешт (через Чоп) Купе 3803 грн ~20 ч 45 мин

Поезд идет через Закарпатье, потому это одно из самых живописных путешествий по железной дороге. Для удобства пассажиров предусмотрены спальные вагоны с кондиционерами и биотуалетами.

Словакия: через Чоп и Кошице – с пересадкой

Направление Тип вагона Цена Продолжительность поездки Киев – Чоп Купе 605 грн ~11 ч 30 мин Чоп – Кошице 2 класс 595 грн ~2,5 часа Ужгород – Братислава 2 класс 2204 грн ~9 ч 30 мин

В пути придется сделать пересадку в Чопе или Ужгороде. Общая стоимость путешествия в Кошице – около 1200 грн, а в Братиславу – более 2800 грн.

Австрия: самое дорогое направление – в Вену

Направление Тип вагона Цена Продолжительность поездки Киев – Вена (RIC купе) Купе 4395 грн ~23 часа

Один из самых длинных маршрутов – более суток в пути. Поезд имеет современные спальные вагоны европейского класса. Обычно все места раскупают за несколько недель вперед.

Румыния: Кишинев или Бухарест – удобные варианты через юг

Направление Тип вагона Цена Длительность поездки Киев – Кишинев Плацкарт 2387 грн ~19 час Купе 3325 грн ~19 час Киев – Бухарест Купе 3952 грн ~24 часа

Поезда на юг ходят реже, но пользуются спросом среди тех, кто едет в Румынию или дальше – в Болгарию. Общая стоимость поездки немного превышает цену билета на польские поезда.

Что нужно знать перед поездкой за границу

почти все международные поезда отправляются с вокзала Киев-Пассажирский;

билеты можно купить онлайн на сайте или в приложении "Укрзалізниці";

пассажирам советуют приезжать на вокзал минимум за полчаса до отправления;

в случае пересадки в Чопе, Ужгороде или Львове стоит учитывать возможные задержки из-за проверки документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 17 по 19 октября в Украине запускают прямые региональные поезда в Ворохту, чтобы путешественники смогли насладиться осенней красотой Карпат. Отмечается, что билеты уже доступны на сайте, в приложении и в кассах, однако на время выхода новости свободных билетов в доступе не нашлось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!