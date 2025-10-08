Цены кусаются, а самая длинная дорога занимает больше суток: сколько стоит добраться за границу на поезде. Все рейсы
Из Украины в города Европы сейчас курсирует более 20 регулярных железнодорожных рейсов, которые соединяют Киев с Польшей, Венгрией, Словакией, Австрией и Румынией. Однако цены на некоторые направления кусаются – дороже всего обойдется путешествие в Вену и Бухарест, где билеты стоят более 4 тысяч гривен.
OBOZ.UA собрал актуальные цены и продолжительность поездок, чтобы понять, сколько сейчас стоит добраться за границу на поезде из Киева. Спрос на железнодорожные поездки из Украины в Европу остается стабильно высоким.
С начала войны поезд стал основным видом международного транспорта для украинцев, ведь авиасообщение не работает, а автомобильные очереди на границе порой растягиваются на десятки часов. Поэтому многие выбирают именно "Укрзалізницю".
Среди самых популярных направлений – Польша, Венгрия, Словакия, Австрия и Румыния. Билеты в эти страны покупают как те, кто едет на работу или учебу, так и туристы, которые планируют короткие путешествия.
Польша: Перемышль и Хелм – быстрее всего и популярнее всего
Поезда в Перемышль и Хелм курсируют ежедневно, иногда даже по несколько рейсов в сутки. Отмечается, что это самый оперативный вариант для тех, кто направляется дальше в Краков, Варшаву или Гданьск. По времени дорога занимает около 9-12 часов, в зависимости от маршрута и типа поезда.
Венгрия: Будапешт – самое длинное путешествие
Поезд идет через Закарпатье, потому это одно из самых живописных путешествий по железной дороге. Для удобства пассажиров предусмотрены спальные вагоны с кондиционерами и биотуалетами.
Словакия: через Чоп и Кошице – с пересадкой
В пути придется сделать пересадку в Чопе или Ужгороде. Общая стоимость путешествия в Кошице – около 1200 грн, а в Братиславу – более 2800 грн.
Австрия: самое дорогое направление – в Вену
Один из самых длинных маршрутов – более суток в пути. Поезд имеет современные спальные вагоны европейского класса. Обычно все места раскупают за несколько недель вперед.
Румыния: Кишинев или Бухарест – удобные варианты через юг
Поезда на юг ходят реже, но пользуются спросом среди тех, кто едет в Румынию или дальше – в Болгарию. Общая стоимость поездки немного превышает цену билета на польские поезда.
Что нужно знать перед поездкой за границу
- почти все международные поезда отправляются с вокзала Киев-Пассажирский;
- билеты можно купить онлайн на сайте или в приложении "Укрзалізниці";
- пассажирам советуют приезжать на вокзал минимум за полчаса до отправления;
- в случае пересадки в Чопе, Ужгороде или Львове стоит учитывать возможные задержки из-за проверки документов.
