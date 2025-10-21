Беженцы из Украины могут получать свою пенсию за рубежом: что для этого нужно

Украинцы могут оформить или восстановить пенсию за границей дистанционно через портал ПФУ (Пенсионный фонд Украины) или консульство, подав необходимые документы и справку о проживании. Ключевые условия – электронная подпись для онлайн-заявлений и регулярное подтверждение факта жизни, иначе выплаты могут приостановить.

OBOZ.UA выяснил, что нужно знать беженцам и как не потерять выплаты. Релокация, война или новая жизнь за границей не лишают украинцев права на пенсию.

Многие откладывают оформление выплат "на потом", однако сделать это вполне реально дистанционно – через интернет или консульские учреждения Украины, без необходимости возвращаться домой. Особенно важно учитывать следующие случаи:

приближение пенсионного возраста и необходимость подать документы на назначение выплат;

уже оформлена пенсия, но ее остановили из-за выезда за границу;

потребность подтвердить факт проживания или справку о "живом человеке".

Как оформить новую пенсию за рубежом

Процедура почти такая же, как для тех, кто находится в Украине, но все шаги выполняются дистанционно или через консульство. Для оформления пенсии понадобятся:

паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт;

документ о месте проживания за границей;

подтверждение трудового стажа (трудовая книжка, справки с предприятий, архивов и т.д.);

справка о доходах для расчета пенсии;

идентификационный код (РНОКПП);

реквизиты банковского счета для начисления выплат.

Подать заявление можно несколькими способами. А именно:

через вебпортал Пенсионного фонда Украины;

через Электронный кабинет гражданина;

лично или по почте через консульское учреждение Украины.

Для онлайн-заявлений нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ее можно оформить в консульстве или в частных украинских провайдерах, позволяющих удаленную идентификацию. Рассмотрение документов длится до 10 дней после поступления полного пакета в ПФУ.

Многие украинцы, которые находятся за границей, могли столкнуться с приостановлением выплат из-за отсутствия подтверждения проживания или личного обращения в течение года. Чтобы возобновить пенсию:

подайте заявление о возобновлении через вебпортал ПФУ или консульство;

добавьте документ о подтверждении проживания – справку из консульства, выписку из местного реестра или подтверждение легального пребывания;

во многих случаях нужна "справка о жизни", которую можно получить в консульстве или у нотариуса за рубежом (при условии признания ее украинской стороной).

Выплаты возобновляются с месяца, следующего за подачей документов, поэтому стоит подавать их заблаговременно, чтобы избежать потери средств за предыдущие месяцы. Без КЭП пользование онлайн-сервисами ПФУ затруднено. Получить его можно:

в консульстве Украины (нужно уточнять по месту жительства);

через украинские частные центры сертификации, позволяющие удаленную идентификацию (например, ПриватБанк, Дія.Підпис).

С КЭП возможно подавать заявления на назначение и возобновление пенсии, отправлять сканированные документы и проверять состояние собственного пенсионного дела. Выплаты украинцам за рубежом возможны на:

счет в украинском банке с последующим переводом средств;

счет в иностранном банке, если существует международный договор между Украиной и страной проживания (например, Польша).

Если оставляете счет в Украине, убедитесь, что карта активна и позволяет снимать средства за рубежом. Альтернативой может быть доверенность на родственника или знакомого для получения пенсии. В Украине пенсионный возраст составляет 60 лет, что является самым низким показателем в Европе. Для сравнения:

в Германии – от 65 до 67 лет;

в Польше – 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин.

Средний пенсионный возраст в Украине из всех категорий составляет примерно 54 года, ведь раньше пенсию выходили получать прокуроры, судьи, военные и другие специальные категории. Аналитики OECD в своем отчете отмечают, что за 2019–2023 годы доля тех, кто выходил на пенсию до 60 лет, снизилась с 25% до 11%, а количество людей, которые получают пенсию после 60 лет, выросло с 0,5% до 14% из-за повышения требований к стажу.

