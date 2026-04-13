Страна ЕС приняла важное решение о временной защите украинцев: что изменится для беженцев
Германия продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года, причем статус обновляется автоматически без необходимости подачи новых документов. Решение ставит перед украинцами выбор – оставаться на временной защите или переходить на другие формы проживания для долгосрочных перспектив.
Об этом пишет Germany4Ukraine. 24 Параграф 24 Закона о пребывании регулирует предоставление временной защиты иностранцам, которые вынуждены бежать от войны или гуманитарных кризисов .
Именно благодаря этому механизму украинцы получили возможность легально жить, работать и учиться в Германии после начала полномасштабного вторжения. Одним из главных преимуществ нового решения стало то, что украинцам не нужно проходить сложные процедуры повторного оформления документов. Если вы уже имеете статус по §24:
- он продлевается автоматически;
- подавать новые заявления не нужно;
- ваши права остаются в силе без дополнительных действий.
Пока основным подтверждением статуса остается бумажный документ – обычно в формате А4. В то же время в некоторых федеральных землях обсуждается переход на пластиковые удостоверения, которые будут более удобными в использовании.
Вопрос еще не урегулирован окончательно, поэтому украинцам стоит внимательно следить за местными правилами в своем регионе. Для тех, кто только планирует выезд, правила остаются неизменными, украинцы могут:
- въезжать в Германию без визы;
- оформлять временную защиту уже на месте;
- получать доступ к базовым социальным гарантиям.
Несмотря на упрощенные условия, юристы советуют не пренебрегать базовыми правилами, чтобы не попасть в сложные ситуации. Во время путешествий всегда имейте с собой:
- подтверждение статуса;
- предыдущие документы;
- удостоверение личности.
Иногда проблемы возникают с авиакомпаниями, которые могут требовать пластиковую карту вместо бумажного документа. В таких случаях стоит:
- настаивать на своих правах;
- обращаться к юристам;
- требовать компенсацию в случае отказа в посадке.
Также возможны дополнительные проверки на границах, хотя в большинстве случаев процедура проходит без осложнений. Продление временной защиты не означает, что это единственный вариант для украинцев в Германии. Выбор зависит от личных планов. Если вы планируете остаться надолго:
- стоит рассмотреть рабочий или студенческий ВНЖ;
- это открывает путь к гражданству;
- дает больше стабильности в долгосрочной перспективе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!