Страна ЕС приняла важное решение о временной защите украинцев: что изменится для беженцев

Германия продлила временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года, причем статус обновляется автоматически без необходимости подачи новых документов. Решение ставит перед украинцами выбор – оставаться на временной защите или переходить на другие формы проживания для долгосрочных перспектив.

Об этом пишет Germany4Ukraine. 24 Параграф 24 Закона о пребывании регулирует предоставление временной защиты иностранцам, которые вынуждены бежать от войны или гуманитарных кризисов .

Именно благодаря этому механизму украинцы получили возможность легально жить, работать и учиться в Германии после начала полномасштабного вторжения. Одним из главных преимуществ нового решения стало то, что украинцам не нужно проходить сложные процедуры повторного оформления документов. Если вы уже имеете статус по §24:

он продлевается автоматически;

подавать новые заявления не нужно;

ваши права остаются в силе без дополнительных действий.

Пока основным подтверждением статуса остается бумажный документ – обычно в формате А4. В то же время в некоторых федеральных землях обсуждается переход на пластиковые удостоверения, которые будут более удобными в использовании.

Вопрос еще не урегулирован окончательно, поэтому украинцам стоит внимательно следить за местными правилами в своем регионе. Для тех, кто только планирует выезд, правила остаются неизменными, украинцы могут:

въезжать в Германию без визы;

оформлять временную защиту уже на месте;

получать доступ к базовым социальным гарантиям.

Несмотря на упрощенные условия, юристы советуют не пренебрегать базовыми правилами, чтобы не попасть в сложные ситуации. Во время путешествий всегда имейте с собой:

подтверждение статуса;

предыдущие документы;

удостоверение личности.

Иногда проблемы возникают с авиакомпаниями, которые могут требовать пластиковую карту вместо бумажного документа. В таких случаях стоит:

настаивать на своих правах;

обращаться к юристам;

требовать компенсацию в случае отказа в посадке.

Также возможны дополнительные проверки на границах, хотя в большинстве случаев процедура проходит без осложнений. Продление временной защиты не означает, что это единственный вариант для украинцев в Германии. Выбор зависит от личных планов. Если вы планируете остаться надолго:

стоит рассмотреть рабочий или студенческий ВНЖ;

это открывает путь к гражданству;

дает больше стабильности в долгосрочной перспективе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более половины беженцев из Украины в Эстонии недовольны своим материальным положением. А некоторым из них не хватает денег даже, чтобы обеспечить себя едой.

