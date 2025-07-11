Беженцев из Украины могут заставить вернуть выплаты: в какой стране ЕС изменят правила

От некоторых украинцев, которые получили статус временной защиты в Германии, при определенных обстоятельствах могут потребовать возврата полученных от государства выплат. К таким последствиям может привести решение избранной в мае новой немецкой власти изменить подход к поддержке граждан Украины, хотя юристы на этот вопрос смотрят более оптимистично на этот вопрос.

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Как сообщает DW, после всех необходимых законодательных изменений относительно норм социальной защиты и статуса беженцев украинцы в Германии получат разные статусы: те, кто обратился за помощью до и после 1 апреля 2025 года. Первоочередные последствия, которые почувствуют все новоприбывшие украинцы, – уменьшение выплат:

с 563 евро – эту сумму получают безработные немцы;

– эту сумму получают безработные немцы; до 441 евро – столько платят всем беженцам, независимо от происхождения.

На самом деле, когда именно изменения вступят в силу, в министерстве труда и социальных вопросов Германии не говорят – проекты соответствующих изменений в законы еще даже не поступали на рассмотрение Бундестага. Впрочем, в ведомстве отмечают: от своих планов правительство не отказалось. Это объясняют необходимостью максимально уменьшить административную нагрузку на ведомства социальной защиты.

Но это решение насторожило не только украинских граждан, но и местные общины, которые опасаются бюрократического хаоса. Во-первых, финансирование помощи и медицинского страхования, которое ранее выделяли из различных фондов (в том числе и федеральных) может лечь на плечи общин.

Кроме того, они уже готовятся к многочисленным жалобам и искам от недовольных потерей выплат беженцев. Как утверждают в Немецком союзе городов и общин, решение изменить статус "задним числом" можно поставить под сомнение.

В организации предостерегают: изменения статуса с привязкой к 1 апреля 2025 года могут усложнить и затянуть бюрократические процедуры. К тому же эксперты не исключают, что при определенных обстоятельствах "придется требовать возврата уже полученных выплат".

Зато эксперт по вопросам социальной защиты юридической компании Plagemann Rechtsanwälte Томас Франц уверен, что возвращать выплаты, полученные после 1 апреля, украинским беженцам, скорее всего, не придется. Его мнение основывается на практике судебных решений в подобных случаях.

Юрист пояснил, что решения о назначении социальных выплат принимаются, как правило, на год или реже – на полгода. Поэтому те, кому уже назначили выплаты, могут рассчитывать на них в течение этого срока – отмена утвержденных социальных гарантий противоречит устоявшейся практике.

В то же время Франц предупредил, что ведомства соцпомощи иногда действительно могут затягивать с принятием решений о выплатах. Впрочем, судиться по этому поводу можно не ранее, чем через полгода с момента подачи заявки на получение выплат.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о планах немецких властей сократить социальную помощь для украинских беженцев и ввести более жесткие условия поддержки. Но кроме уменьшения выплат, изменения включают также новые штрафы за безработицу, ограничение программ воссоединения семей и усиление контроля на границах.

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