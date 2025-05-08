Страна ЕС готовит изменения для украинских беженцев: что будет с выплатами и жильем

Германия готовится сократить социальную помощь для украинских беженцев и ввести более жесткие условия поддержки. Изменения включают уменьшение выплат, новые штрафы за безработицу, ограничение программ воссоединения семей и усиление контроля на границах.

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Об этом рассказал экс-консул Украины в Мюнхене, канцлер Украинского свободного университета Дмитрий Шевченко в комментарии СМИ. По его словам, на фоне изменения политического курса в стране, правительство ФРГ планирует постепенно сокращать социальные выплаты.

Эти нововведения будут касаться не только украинцев, но и всех беженцев, находящихся на территории Германии. Новый курс сформировался после того, как к власти пришла администрация под руководством Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза. Еще несколько лет назад его высказывания о "туризме на социалке" среди украинцев вызвали резонанс и шквал критики, однако риторика партии в вопросе миграции осталась жесткой.

Сейчас правительство декларирует цель - снизить количество заявлений на убежище до менее чем 100 тысяч в год. Среди запланированных мероприятий - усиление депортаций, прекращение программ воссоединения семей и увеличение контроля на государственных границах.

По словам экс-консула Украины в Мюнхене Дмитрия Шевченко, украинцам в Германии следует готовиться к уменьшению размера социальной поддержки. Правительство уже заявило о намерении пересмотреть уровень выплат для всех получателей помощи, включая украинских беженцев.

"Они уже открыто говорят об уменьшении выплат и введении штрафов за безработицу. Это не сюрприз, еще до выборов было понятно, что социальная поддержка будет сворачиваться", - отмечает Шевченко.

Кроме финансовых изменений, растет количество административных барьеров, от требований к активному поиску работы до сокращения времени, предоставленного для интеграции в социальную систему. Германия, как и многие другие страны ЕС, за последние годы почувствовала значительное давление на свою социальную инфраструктуру из-за наплыва мигрантов и беженцев.

Правительству приходится балансировать между внутренним общественным запросом на сокращение расходов и необходимостью соблюдения международных обязательств по гуманитарной защите. Финансовая нагрузка, дефицит жилья, проблемы с интеграцией - все это заставляет власти менять подходы, в частности в сфере временной защиты. При этом, как показывает практика, больше всего рискуют те беженцы, чей статус не является окончательно определенным.

Украинцам, которые находятся в Германии, стоит внимательно следить за изменениями законодательства и условиями, выдвигаемыми для продления защиты. Необходимо своевременно обновлять документы, участвовать в языковых курсах, программах интеграции и, по возможности, трудоустраиваться - все это снижает риск попасть под ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Швеция с 1 января 2026 года планирует существенно увеличить выплаты мигрантам, которые добровольно возвращаются на родину, - с текущих 900 евро до 32 000 евро на одного взрослого человека. Это рост почти на 3400%, идея которого заимствована из "датской модели".

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