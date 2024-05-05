"Без соседей": в Карпатах дом продают за $8,8 тысячи, как выглядит жилье в лесу

В Украине, в Косовском районе Ивано-Франковской области, продается двухкомнатный дом. Вместе с домом продается участок земли площадью 60 соток. Главное преимущество: дом находится в Карпатах.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Да, вместе с домом также конюшня, колодец. До ближайшей асфальтированной дороги – два километра. Недалеко находятся курортные деревни.

"Продается дом в селе Баня-Березов Косовского района. Хорошее расположение. Вблизи река, близко к лесу. Два заезда. Колодец. Конюшня, овин. Сад. Невероятно красивые пейзажи. Без соседей. Около двух километров до асфальтированной дороги. Недалеко от школы, детский сад, магазины, Новая почта", – говорится в объявлении.

Как изменились цены

На вторичном рынке Украины изменились цены на 1-комнатную квартиру. Причем, по всей стране – в некоторых областях они выросли, а в некоторых снизились. Например, с февраля по март 2024 года наибольшая стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Наибольшее снижение зафиксировано на Днепропетровщине – на 4% до средних 42 954 долларов.

В целом, снижение цен составило 1-4%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Кроме Днепропетровской области, 1-комнатные квартиры подешевели в:

Черкасской – на 3%;

Ровенской – 3%;

Харьковской – 3%;

Полтавской – 2.2%;

Винницкой – 2%;

Запорожской – 2%;

Николаевской – 1,1%;

Одесской – 1%.

Диапазон же подорожания гораздо шире – от 0,1 до 19%. Кроме Волынской, покупать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже:

Черновицкой – на 9,3%;

Ивано-Франковской – 4%;

Черниговской – 4%;

Сумской областях – 4%.

В Киеве стоимость 1-комнатных квартир на вторичном рынке выросла на 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все – с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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