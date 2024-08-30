Бедных россиян станет еще больше: испугались даже экономисты

Инфляция в России ускоряется заметными темпами – сильнее всего это заметно в продуктовой части. Только на последней неделе индекс цен на продовольственные товары составил 9,85%.

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По официальным данным Росстата, с 20 по 26 августа в РФ ряд продуктов, включая сливочное и подсолнечное масло, молоко, колбасы, свинина, черный хлеб подорожали для россиян на 0,5-1%. Дешевеют лишь сезонные овощи и фрукты (-1,3%).

Кроме того, с начала августа стоимость хлеба и молока выросла еще на 1,2% и 1,3%. На конец июля рост цен на такие товары в годовом измерении установил рекорд с января и февраля – 11,2% и 10,7% соответственно.

Особенность продовольственной инфляции заключается в том, что сильнее всего она бьет по малообеспеченным людям. Согласно проводимым опросам, доля населения, которым хватает денег на еду, но не хватает на покупку одежды или обуви, в РФ многие годы держится на уровне около 20-25%.

"Рост цен на еду приобретает все более пугающий характер", – комментируют ситуацию российские экономисты.

Они отмечают, что рост цены ускоряется на свинину, молочные продукты и подсолнечное масло. Кроме того, черный и белый хлеб, мука, вермишель дорожают непрерывно.

Но дорожают не только продукты: запрет экспорта не защитил цены на бензин от роста – он продолжился и даже обогнал инфляцию. Кроме того, повышенный характер носит рост цен на стройматериалы, а с прошлой недели наблюдается и рост индексов цен на автомобили – и отечественные, и иномарки.

При этом признаков замедления инфляции не наблюдается. Она идет выше верхней границы нового прогноза Центробанка РФ – 7% по итогам года.

В дальнейшем в РФ могут вырасти цены и на технику. Это связано с проблемами с обработкой платежей в Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), с которыми столкнулись российские компании-импортеры. Из-за страха попасть под воздействие вторичных санкций местные банки блокируют транзакции за поставки электронных компонентов и потребительской электроники из Китая.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину реальная инфляция в стране достигла 71,4%, то есть гораздо больше, чем утверждают официальные власти. А в январе-июле 2024 года реальная инфляция в РФ составила 9,6%, что почти вдвое выше оценки Росстата.

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