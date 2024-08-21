Путин наврал россиянам об инфляции: стало известно, насколько реально выросли цены в РФ

Пока российский диктатор Владимир Путин и Росстат врут россиянам о темпах инфляции в стране, настоящие данные гораздо плачевнее для граждан страны-агрессора. Оказалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину реальная инфляция в стране достигла 71,4%.

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Именно настолько с февраля 2022 года вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, лекарства и одежду. Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на подсчеты исследовательского холдинга "Ромир".

Эти данные являются более полными, поскольку основаны на ценах 15 млн реальных покупок, совершенных в 2008-2023 годах, тогда как Росстат считает инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг. Так, в январе-июле реальная инфляция в РФ составила 9,6% – это в 1,9 раза выше оценки Росстата (5,06%), а годовая инфляция товаров FMCG – 21,2%, что в 2,3 раза выше официальных данных (6,7%). Всего за последние 4,5 года расходы среднестатистической российской семьи на корзину потребительских товаров выросли на 127,5%.

При этом в Росстате инфляцию состоянием на на июль оценили 9,1% — это значение стало максимальным с февраля 2023 года. А месячная инфляция установила рекорд с апреля-2022 и составила 1,14%.

Продовольственная инфляция в России обогнала значение июля-2023 почти в 5 раз и достигла отметки в 10,1%, Сильнее всего за год выросли цены на:

яйца – на 37% год ;

; овощи – на 17% ;

; мясо – на 13%.

При этом даже с начала года в РФ картофель подорожал почти на 90%, морковь – на 54%, капуста – на 50%, яблоки – на 33%. На этом фоне два из трех россиян (63%) считают, что продукты в стране продолжат дорожать.

Эксперты это объясняют триллионными вливаниями в оборонные заводы и раздачей сотен тысяч рублей завербованным на войну. Из-за этого Центробанк РФ начал серию повышений ключевой ставки, в результате чего она достигла самого высокого уровня с начала войны – 18% годовых.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что война и международные санкции привели к инфляции цен в России, из-за чего пользоваться платными дорогами в стране станет дороже. На отдельных участках стоимость проезда выросла до 25%.

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