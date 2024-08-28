Еще один "союзник" подставил Россию: население ждет глобальный рост цен

Российские компании столкнулись с проблемами с обработкой платежей в Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Из-за страха попасть под воздействие вторичных санкций местные банки блокируют транзакции за поставки электронных компонентов и потребительской электроники из Китая, что может привести к росту цен на технику.

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Как пишут росСМИ, банки ОАЭ перестали проводить платежи, если речь идет о технике из других стран, которая поступает не в Эмираты. Крупные дистрибьюторы электроники использовали компании в ОАЭ для перевода средства за электронику в Китай, однако сами товары сразу отправлялись в РФ.

Представители самих дистрибьюторов на анонимных условиях сознались, что таким образом в Россию поступало около 10–20% всех ноутбуков, а по другим категориям товаров доля может достигать 30%. Также российские компании привлекала низкая банковская комиссия в ОАЭ – 1-3%.

Банки ОАЭ перестали проводить платежи, из-за риска вторичных санкций, как ранее уже поступили китайские кредитные организации. Теперь китайские банки запрашивают у дубайских организаций данные о происхождении поступающих к ним средств, а также таможенную декларацию, что именно было вывезено из страны.

Российские компании нашли способ проводить платежи для поставок китайской техники, но с повышенной комиссией. Усложнение логистики и финансовых схем приведет к тому, стоимость электронных компонентов в РФ к декабрю вырастет на 5%.

Также цены на многие китайские товары могут сильно вырасти для россиян. Это связано с тем, что из-за международных санкций китайские поставщики требуют вывозить товар в Россию через третьи страны. Прежде всего это касается товаров из стоп-листов кодов по внешнеэкономической деятельности. К их числу относится электроника, но есть и случаи с товарами, которые не находятся в этом списке.

Маршруты доставки товаров через третьи страны пока еще не "обкатаны" и требуется время на их формирование. Поиск альтернативных путей приводит к дополнительным расходам в виде уплаты комиссии агентов.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за опасений попасть под действие международных санкций китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора соглашаются лишь 2% финансовых учреждений.

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