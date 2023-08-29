Банки передают данные о счетах клиентов в налоговую: в каком случае и кому бояться

В Украине налоговая по запросу в любой банк может получить доступ к банковской информации клиента. Фактически, в таком случае банковская тайна раскрывается. При этом запросы отправляют только в случае, когда уже есть подозрения в нарушении налогового законодательства.

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В одном из украинских банков OBOZREVATEL рассказали: больше всего писем приходит от исполнителей судебных решений, требования раскрыть банковскую тайну от налоговой поступают значительно реже. "Банк самостоятельно никакую информацию никому не передает. Это очень чувствительная тема, банк больше всех заинтересован в банковской тайне. Если приходит официальный запрос, любой банк выполнит требования закона "О банках и банковской деятельности" и, конечно, информацию предоставит. Но это не происходит автоматически", – поясняют в банке.

То есть если налоговая не подозревает, что вы скрываете доход, занимаетесь минимизацией налоговых платежей и т. д., вероятно, запрос в отношении вас подавать не будут. Если бы налоговая по какой-либо причине приняла решение на всех налогоплательщиков сделать запросы в банки, это бы парализовало и деятельность налоговой, ударило по репутации банков.

Адвокат Ростислав Кравец отмечает: абсолютного большинства украинцев проблемы с раскрытием банковской тайны не касаются. Если вы получаете часть зарплаты в конверте и пополняете этими деньгами карту либо сразу получаете теневую часть зарплаты на карту, вероятно, налоговая вами не заинтересуется.

Если вы стали фигурантом расследования (например, в мошенничестве, отмывании средств), если вы подали документы на оформление государственной помощи, шансы на раскрытие банковской тайны увеличиваются. Единственное, что может на 100% защитить, – легальный доход, который позволит объяснить любой ваш перевод, крупные расходы и т. д.

Куда больше шансов попасть под финансовый мониторинг самого банка. Если вы часто переводите деньги, часто получаете крупные суммы на карту, рано или поздно банк обратится с просьбой документально подтвердить источники происхождения средств либо объяснить свои расходы.

Закон все еще не предполагает автоматического обмена информацией между банками, налоговой, органами власти и правоохранителями. Постепенно ужесточаются требования к финансовому мониторингу Нацбанка: он обязывает банк узнавать информацию о своих клиентах, контролировать переводы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

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