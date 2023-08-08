Украинцы могут получить 5000 грн от государства: когда истекает срок подачи заявлений
В Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.
Об этом сообщили в правительстве. Там отметили, что средства предназначены для жителей 2-х областей:
- Херсонской;
- Николаевской.
"Пострадавшие жители Херсонщины и Николаевщины смогут подать заявления на денежное пособие до 31 октября 2023 года включительно. Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС", – говорится в сообщении.
Кто может претендовать на выплату
Как рассказали ранее в Минсоцполитики, выплату будут предоставлять независимо от того, получал ли претендент ранее помощь как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).
Пострадавшими же признаются те, кто на момент возникновения чрезвычайной ситуации:
- проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах, расположенных в районах подтоплений Николаевской и Херсонской областей;
- после 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированного Левобережья на подконтрольную Украине территорию.
Как подать заявление
Выплату можно получить в один из двух способов:
- на банковские счета;
- наличными деньгами через "Укрпочту".
Заявление на помощь следует подавать в органы соцзащиты, рассказали ранее в Минсоцполитики. К нему нужно приложить документы:
- удостоверяющие личность, или єДокумент,
- подтверждающие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее известный как ИНН);
- для детей – свидетельство о рождении или е-свидетельство о рождении. Информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей.
"Заявление о предоставлении материальной денежной помощи лицу, признанному судом недееспособным, может подавать его законный представитель. Или уполномоченное лицо органа опеки и попечительства", – рассказали а министерстве.
При этом там подчеркнули: в случае утраты документов можно предъявить их скан- или фотокопии. Также в таком случае можно использовать сведения из:
- Единого государственного демографического реестра;
- других государственных информационных ресурсов.
Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцам будут выплачивать компенсацию за утраченный урожай в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Помощь будет одноразовой, а для ее получения нужно подтвердить право собственности на земельный участок. Размер компенсации – 3318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай.
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