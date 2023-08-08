Украинцы могут получить 5000 грн от государства: когда истекает срок подачи заявлений

В Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

Видео дня

Об этом сообщили в правительстве. Там отметили, что средства предназначены для жителей 2-х областей:

Херсонской;

Николаевской.

"Пострадавшие жители Херсонщины и Николаевщины смогут подать заявления на денежное пособие до 31 октября 2023 года включительно. Речь идет о выплате материальной помощи в размере 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС", – говорится в сообщении.

Кто может претендовать на выплату

Как рассказали ранее в Минсоцполитики, выплату будут предоставлять независимо от того, получал ли претендент ранее помощь как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ).

Пострадавшими же признаются те, кто на момент возникновения чрезвычайной ситуации:

проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах, расположенных в районах подтоплений Николаевской и Херсонской областей;

после 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированного Левобережья на подконтрольную Украине территорию.

Как подать заявление

Выплату можно получить в один из двух способов:

на банковские счета;

наличными деньгами через "Укрпочту".

Заявление на помощь следует подавать в органы соцзащиты, рассказали ранее в Минсоцполитики. К нему нужно приложить документы:

удостоверяющие личность, или єДокумент,

подтверждающие регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ранее известный как ИНН);

для детей – свидетельство о рождении или е-свидетельство о рождении. Информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей.

"Заявление о предоставлении материальной денежной помощи лицу, признанному судом недееспособным, может подавать его законный представитель. Или уполномоченное лицо органа опеки и попечительства", – рассказали а министерстве.

При этом там подчеркнули: в случае утраты документов можно предъявить их скан- или фотокопии. Также в таком случае можно использовать сведения из:

Единого государственного демографического реестра;

других государственных информационных ресурсов.

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцам будут выплачивать компенсацию за утраченный урожай в результате подрыва плотины Каховской ГЭС. Помощь будет одноразовой, а для ее получения нужно подтвердить право собственности на земельный участок. Размер компенсации – 3318 грн за одну сотку земельного участка, на котором потерян урожай.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!