Банки могут смягчить лимиты на P2P-переводы: в НАБУ назвали условие

Украинские банки могут смягчить или отменить лимиты на P2P-переводы в 2025 году, если будет внедрен реестр дропов и автоматизированная верификация доходов клиентов. Ожидается, что это позволит банкам применять индивидуальный подход вместо общих ограничений для всех пользователей.

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Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Дмитрий Глинский в интервью СМИ. Ограничения на P2P-переводы в Украине - одна из самых обсуждаемых тем среди пользователей банковских услуг.

С 1 февраля 2025 года большинство украинских банков начали применять новые добровольные лимиты согласно Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, который ввел градацию объемов переводов в зависимости от риск-профиля клиента. Но уже сейчас специалисты указывают, что эти ограничения могут быть пересмотрены, если появятся новые инструменты противодействия злоупотреблениям, прежде всего - реестр дропов и автоматическая верификация доходов.

Напомним, Национальный банк Украины не стал продлевать жесткие временные ограничения, которые действовали с октября 2024 года до апреля 2025-го. В ответ на это банки согласились ввести добровольные, но системные лимиты, чтобы сохранить прозрачность рынка. Согласно действующим условиям Меморандума:

клиенты с высоким риском (без подтвержденных доходов) имеют лимит в 50 тыс. грн в месяц;

(без подтвержденных доходов) имеют лимит в клиенты со средним и низким риском - 150 тыс. грн, который с 1 июня 2025 года будет снижен до 100 тыс. грн.

Эти ограничения касаются всех межбанковских P2P- и C2C-переводов - то есть любых исходящих платежей между счетами физических лиц.

По словам Глинского, сегодня обсуждение отмены лимитов официально не ведется. Однако в будущем это возможно, если появятся эффективные инструменты противодействия дропингу - одной из самых больших проблем в платежной сфере. Речь идет прежде всего о двух нововведениях:

создание национального реестра дропов – лиц, которые используются для незаконного оборота средств;

– лиц, которые используются для незаконного оборота средств; автоматизированная верификация доходов клиентов - чтобы банки могли быстро и точно оценивать финансовое поведение пользователя без дополнительных запросов.

Если эти системы заработают, унифицированные лимиты могут потерять смысл, поскольку каждый банк сможет оценивать риски в режиме реального времени и действовать адресно, а не массово. По состоянию на 14 мая 2025 года 51 из 60 банков, работающих на украинском рынке, уже подписали Меморандум.

К ним присоединились и две финансовые компании – NovaPay и RozetkaPay. Национальный банк Украины заявил, что до конца мая 2025 года будет готов законопроект о создании реестра дропов, а его запуск запланирован на 2026 год. Именно это может стать переломным моментом, после которого ограничения на P2P-переводы пересмотрят или отменят.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировалась новая мошенническая схема, где злоумышленники маскируются под Ощадбанк. Они присылают SMS или сообщения в мессенджерах якобы от банка с информацией о вымышленном долге даже тем, кто не является клиентом банка, а затем воруют личные данные.

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