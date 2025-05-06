Украинцам присылают сообщения от Ощадбанка и воруют деньги: как работает новая мошенническая схема

В Украине активизировалась новая мошенническая схема, где злоумышленники маскируются под Ощадбанк. Они присылают SMS или сообщения в мессенджерах якобы от банка с информацией о вымышленном долге, даже тем, кто не является клиентом банка, а затем воруют личные данные.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Злоумышленники присылают SMS или сообщения в мессенджерах якобы от имени Ощадбанка, в которых указывается, что у пользователя якобы есть задолженность по кредиту.

Стоит отметить, что эти сообщения получают даже те, кто никогда не пользовался услугами этого банка. Это - один из первых тревожных сигналов, указывающий на мошенничество. Кроме этого, аферисты создают фейковые чат-боты, которые почти полностью копируют визуальный стиль официальных каналов Ощадбанка. Пользователю предлагается ввести персональные данные, что якобы необходимо для подтверждения личности или урегулирования "долга".

Основная цель такой схемы - доступ к банковской информации. Получив номер карты, CVV-код, PIN или даже данные паспорта, мошенники могут снять средства, оформить кредиты или использовать ваши данные в дальнейших преступных схемах. Ни в коем случае не стоит:

переходить ни по каким ссылкам в таких сообщениях;

вводить персональные или банковские данные в фейковых чат-ботах;

взаимодействовать с сомнительными отправителями.

Лучшая реакция - игнорировать, блокировать номер и сообщить в банк или киберполицию. Вся официальная информация, а также доступ к настоящим сервисам - только на официальном сайте "Ощадбанка" или через проверенные приложения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском TikTok распространяется новая мошенническая схема о "выплатах" от Красного Креста в размере 4000 грн. Украинцев обманывают с помощью видео, которое было создано с помощью ИИ (искусственный интеллект), цель которого - похитить банковские данные.

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