Администрация Трампа разослала украинцам требование покинуть США в течение семи дней: после заявили, что это было ошибкой

Украинцы, попавшие в США во время полномасштабного вторжения в Украину, имеющие право находиться в Штатах по гуманитарной программе, получили письма от правительства американского президента Дональда Трампа. В письме говорилось, что у украинцев есть семь дней, чтобы покинуть страну, иначе "федеральное правительство найдет вас".

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Об этом пишет Reuters. Представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что электронное письмо было отправлено по ошибке и что украинская программа, созданная после российского вторжения в 2022 году, не была приостановлена. Сколько украинцев получили электронное письмо, неизвестно.

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа планирует лишить временного правового статуса примерно 240 000 украинцев, сбежавших от войны с Россией. Такой шаг был бы отменой помощи, которую украинцы получали во время администрации президента Джо Байдена.

"Если вы немедленно не покинете Соединенные Штаты, вы подвергнетесь потенциальным действиям правоохранительных органов, которые приведут к вашему выселению из Соединенных Штатов", – говорится в электронном письме в четверг. "Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах", – сообщили украинцам.

Министерство внутренней безопасности направило дополнительную ноту, в которой сообщило, что приказ был ошибочным и что "условия вашего пребывания, изданные сначала, остаются неизменными". Одна украинка, попросившая не называть ее имя из-за страха наказания со стороны правительства США, сказала, что "не могла нормально дышать и безудержно плакала", получив электронное письмо.

Женщина сказала, что в прошлом году в августе она восстановила свой иммиграционный статус и ей сказали, что он действителен еще два года, поэтому ломала голову, пытаясь понять, что сделала не так, чтобы ее выслали из США. Она не могла придумать никакой причины, говоря: "У меня нет даже штрафа за парковку, не пишите в социальных сетях".

Анджела Буленс, президент IA NICE, некоммерческой организации в Айове, помогавшей десяткам украинцев, сказала, что она знает по крайней мере двух женщин, получивших письмо, одна из которых беременна. "Это очень страшное электронное письмо. Все мои семьи в полной панике", – сказала Буленс.

Как сообщал OBOZ.UA, американская администрация ввела пошлины на импорт из большинства стран мира. Не обошла эта судьба и Украину – с 5 апреля весь украинский экспорт будет идти в США с налогом в 10%.

Но эта пошлина заденет меньшую долю товаров, поскольку на подавляющую часть экспорта наложены 25%-ные пошлины, рассказал специально для OBOZ.UA глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Тем временем Китай нанес удар пошлинами по США в ответ на решение Дональда Трампа. Американский импорт в КНР будет облагаться дополнительно 34%-й пошлиной.

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